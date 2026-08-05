Preocupación por Pérez Hilton: Famoso bloguero habría sido hospitalizado tras alarmante transmisión en vivo

05 ag. 2026 - 10:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desplegó en la ciudad de Miami, Estados Unidos, luego de que usuarios en redes sociales alertaran sobre una preocupante transmisión en vivo protagonizada por el bloguero conocido mundialmente como Pérez Hilton.

Según reportó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade al medio estadounidense TMZ, las autoridades acudieron a la vivienda tras recibir múltiples llamadas de emergencia alertando sobre una transmisión en TikTok, en la que se habrían registrado presuntos actos de autolesión.

Estaba solo en casa

Al llegar al lugar, los equipos de salud confirmaron que la persona se encontraba sola en el inmueble y le practicaron las primeras asistencias médicas.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la persona asistida, vecinos del sector declararon a medios locales que la casa pertenece al reconocido creador de contenidos de 48 años, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.

Rescatado sano y salvo

El involucrado fue retirado de la residencia en camilla y trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial cercano.

"El individuo fue rescatado sano y salvo y trasladado por los servicios de bomberos y rescate de Miami-Dade a un hospital local, donde está recibiendo atención médica", detalló el portavoz policial al citado medio.

La versión de sus representantes

Tras la viralización del caso, representantes de la agencia Golden Artists Entertainment, entidad que representa a Pérez Hilton, emitieron un comunicado formal recogido por Page Six.

"Estamos al tanto del preocupante contenido que circula en internet relacionado con nuestro cliente, Pérez Hilton. En este momento, no hemos podido establecer contacto directo con él, a pesar de nuestros continuos esfuerzos por comunicarnos", señalaron los directores de la firma.

A ello agregaron que "nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Pérez, así como el de su familia. Hasta que contemos con información confirmada, no haremos especulaciones ni comentarios adicionales".

El hecho se produce meses después de que el propio bloguero revelara complejos momentos de salud vividos durante el presente año. En marzo pasado, el influencer fue internado de emergencia debido a una sepsis derivada de una úlcera. Posteriormente, en abril, debió someterse a un procedimiento médico por una trombosis venosa profunda en su pierna derecha.