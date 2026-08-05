"Una estafa, un sostén con relleno": Nuevos participantes llegan a Volverías con tu ex? 2 con un tenso reencuentro

05 ag. 2026 - 14:37 hrs.

El resort del amor y el desamor volverá a cambiar de dinámica. Esta noche, “Volverías con tu ex? 2” recibirá a nuevos participantes que llegarán para reencontrarse con viejas historias y abrir nuevos conflictos dentro del encierro.

Uno de los momentos más esperados del capítulo será el regreso de Camila Nash y Tom Brusse, quienes volverán a verse las caras después de la relación que construyeron durante el reality “El Internado”, marcada por intensos momentos y diferencias que terminaron alejándolos.

La llegada de ambos estará lejos de ser tranquila. Antes de reencontrarse frente a frente, cada uno recordará una historia que quedó marcada por promesas, distancia y un quiebre que, según sus propias versiones, terminó separándolos.

La relación de Camila Nash y Tom Brusse

Durante “El Internado”, Camila y Tom protagonizaron una relación que estuvo acompañada de constantes discusiones. Según lo mostrado en el programa, el DJ marroquí-francés cuestionaba algunas actitudes de la chilena dentro del encierro, mientras ambos intentaban mantener su vínculo.

Tras la eliminación de Nash, Tom continuó su camino fuera del programa y comenzó una relación con Akemi Nakamura, pese a que anteriormente le había pedido a Camila que lo esperara para continuar juntos fuera del reality.

Luego del término de las grabaciones, ambos intentaron mantener la relación a distancia, con Camila viviendo en México y Tom en Europa. Sin embargo, ese vínculo finalmente llegó a su fin.

Según contará Tom, después de conocer cómo era Camila fuera del encierro, decidió cancelar un viaje que tenía previsto para verla y terminar la relación. “Ella sí que me decepcionó”, afirmará.

"Una estafa, un sostén sin relleno"

El reencuentro entre ambos ocurrirá en la Cabaña de las Tentaciones, instancia donde Camila enfrentará nuevamente a su expareja y expresará la molestia que mantiene por cómo terminó la historia entre ambos.

“¿Un billete de tres lucas eres tú, una estafa, o un sostén con relleno?, ¿qué eres tú? Estoy súper enojada contigo, me caes pésimo, te desconozco, te me haces un falso, machista, infiel y mentiroso”, dirá Nash durante el encuentro.

Más tarde, Camila y Tom ingresarán al encierro junto a Tonka Tomicic, donde serán recibidos por el resto de los participantes. Sin embargo, la conversación rápidamente tomará otro rumbo.

Camila Nash pondrá sobre la mesa un rumor sobre Guarén y Nicolás Solabarrieta

Mientras conversa con Estefi, Flavia y Nicole, Camila mencionará una situación relacionada con Guarén y Nicolás Solabarrieta, pareja que se conoció durante otro reality.

Nash preguntará por una supuesta situación que habría ocurrido antes de la salida de Guarén de “Tierra Brava”, según un rumor que ella asegura haber escuchado.

“¿Guarén ya confesó que le puso el gorro a Nicolás antes de irse de Tierra Brava? Yo le quiero preguntar porque él... es mi ex, entonces yo quiero saber”, comentará.

Luego, explicará el origen de la información que llegó hasta ella: “Fue así: estaba la Guarén en ese reality, entraba él a hacer actividades como Joaquín y ella siempre le tiraba la talla como ‘ay, estay rico, me gustai’, pero quedó como un juego, luego entró Nico y se enamoraron y ahí quedó el juego”.

Finalmente, Camila agregará: “Él tiene su novia. Ahora, hace como dos meses se filtró que ella, cuando se eliminó, se juntó con este h..., es el rumor, y dicen que hasta... casi deja a la novia porque se anduvo enamorando, y parece que Nico sabe”.

Las declaraciones generarán sorpresa entre quienes participen de la conversación y sumarán un nuevo tema al interior del encierro.

“¿Volverías con tu ex? 2” tiene sus capítulos disponibles a través de la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Además, quienes contraten el plan Full de MegaGO pueden acceder a contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2