"Me voy": Nicolás Solabarrieta amenaza con renunciar a Volverías con tu ex? 2 tras sentirse "humillado" por la Guarén

31 jul. 2026 - 08:48 hrs.

La Cabaña de las Tentaciones de Volverías con tu ex? 2 fue escenario de uno de los enfrentamientos más intensos de la temporada, protagonizado por Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida como Guarén, en una noche que terminó completamente fuera de control.

Todo partió durante una fiesta, cuando Nico escogió a Guarén para una dinámica que consistía en darse un beso de 20 segundos. Pero ella lo frenó antes de que ocurriera y dejó en claro que no estaba dispuesta a participar en ningún juego sin intenciones reales detrás.

"No quiero darle un beso. El día que nos demos un beso va a ser cuando me des las razones para dártelo. Es una advertencia de que si quieres seguir en este reality conmigo, vas a tener que ser de una pura línea", le dijo Guarén, poniendo condiciones que Nicolás no esperaba escuchar en medio de una actividad.

La reacción de Nicolás

La reacción de Nico fue inmediata y contundente. La interrumpió para dejar en claro que sus intenciones no iban más allá de cumplir con la dinámica, y sus palabras no tuvieron ningún tipo de filtro.

"El amor no se pone a prueba y yo no estoy a prueba de nadie. Esto es una actividad, no es 'quiero volver contigo', porque no quiero volver contigo, no me interesa volver contigo. Te iba a dar un beso muy sutil, tampoco para que te ilusionaras", respondió, en una frase que golpeó fuerte y que obligó a Yamila Reyna a intervenir para pedirles que resolvieran sus diferencias en privado.

Más tarde, Nicolás buscó a Guarén y le confesó lo que había sentido durante el episodio. "Me sentí muy humillado", le dijo, aunque ella le pidió disculpas, el ambiente entre los dos quedó tenso por el resto de la noche.

El conflicto no terminó ahí. Flavia Laos le reveló a Guarén que durante las noches en la Cabaña, Nico le hacía cariño, le tomaba la mano y le ponía la pierna encima, justificándose en que era "muy cariñoso con sus amigos". La confesión desató una nueva tormenta.

Guarén enfrenta a Nicolás

Guarén enfrentó a Nicolás con todo. "Estás enojado conmigo, después te dejaste usar por una… y te sentiste deseado por una h… que te usó, y esa h… me va a costar perdonártela de nuevo", le reclamó, antes de lanzar su micrófono contra la pared en un momento que dejó a todos sin palabras.

Nicolás fue entonces a encarar directamente a Flavia, acusándola de haber tergiversado lo ocurrido. "Di la verdad, dijiste que te jotié, que toqué abajo de la cama, ¿y tú no me pusiste la pata encima?", le reclamó, intentando desacreditarla frente a los demás.

Flavia no retrocedió ni un centímetro. "Claro que sí, obvio, y cuando estaba durmiendo me diste la mano. Eres una persona de verdad muy rara. Hazte cargo de las cosas que haces y ni me vuelvas a hablar, sé hombre", respondió, cerrando cualquier intento de Nicolás de imponer su versión.

La discusión terminó completamente fuera de control y con insultos de por medio. Tras el enfrentamiento, Nicolás abandonó la Cabaña para volver a la casona y le confesó a Fernanda Brown que quería renunciar. "Mañana me voy", le dijo, asegurando que ya había hablado con producción. Guarén, en tanto, optó por aislarse y pasó la noche en el Cuarto Oscuro.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2