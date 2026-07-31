Ley 40 horas: ¿Cuándo hay una nueva reducción de la jornada laboral?

31 jul. 2026 - 09:00 hrs.

La implementación de la Ley 40 horas continúa avanzando de manera gradual en Chile. La normativa establece una disminución progresiva de la jornada laboral para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, con el objetivo de llegar a un máximo de 40 horas semanales.

Tras la primera rebaja aplicada en abril de 2024 y la segunda en abril de este año, aún queda una nueva reducción antes de que la ley entre plenamente en vigencia.

¿Cuándo será la próxima reducción de la jornada laboral?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno, la próxima reducción de la jornada laboral se concretará el 26 de abril de 2028, fecha en la que el límite pasará de 42 a 40 horas semanales para los trabajadores y trabajadoras cuya relación laboral se rige por el Código del Trabajo.

Con ello finalizará el proceso de implementación gradual de la Ley N° 21.561, que comenzó el 26 de abril de 2024, cuando la jornada máxima semanal disminuyó de 45 a 44 horas. Posteriormente, el 26 de abril de 2026, el límite se redujo a 42 horas semanales.

¿A quiénes aplica la Ley de 40 horas?

ChileAtiende señala que la normativa solo beneficia a las personas cuya relación laboral está regida por el Código del Trabajo. En ese sentido, no aplica a funcionarios públicos que se desempeñan a honorarios, a contrata o de planta, ya que su vínculo laboral se encuentra regulado por el Estatuto Administrativo.

Asimismo, la normativa establece que la reducción de la jornada no puede implicar una disminución del sueldo de los trabajadores y mantiene las reglas sobre el pago de horas extraordinarias.

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