"Desdibuja el objetivo de la ley de 40 horas": Juan Manuel Astorga y ajuste en cálculo de jornada laboral
14 jul. 2026 - 11:21 hrs.
Astorga señala que, aunque la propuesta de flexibilidad podría ayudar a la adaptabilidad empresarial en sectores estacionales, no garantiza por sí misma la creación de nuevos puestos de trabajo.
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