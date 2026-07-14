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"Desdibuja el objetivo de la ley de 40 horas": Juan Manuel Astorga y ajuste en cálculo de jornada laboral

14 jul. 2026 - 11:21 hrs.

Astorga señala que, aunque la propuesta de flexibilidad podría ayudar a la adaptabilidad empresarial en sectores estacionales, no garantiza por sí misma la creación de nuevos puestos de trabajo.

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