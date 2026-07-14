Emiten alarma meteorológica por pronóstico de lluvias intensas en Coquimbo, Valparaíso y Región Metropolitana

14 jul. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una alarma meteorológica por un sistema frontal que dejará precipitaciones intensas en tres regiones de la zona centro-norte del país: Coquimbo, Valparaíso y Región Metropolitana.

De acuerdo con el organismo, el evento se extenderá desde la madrugada del jueves 17 hasta la noche del domingo 19 de julio.

¿Cuánto lloverá en cada región?

Según el informe de la DMC, estos son los montos estimados de precipitaciones:

Región de Coquimbo: entre 130 y 180 mm .

. Región de Valparaíso: entre 120 y 160 mm .

. Región Metropolitana: entre 100 y 150 mm.

Además, la entidad advirtió que el sistema frontal podría provocar la "saturación de los suelos debido a las precipitaciones intensas y continuas".

¿Qué significa una alarma meteorológica?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que una alarma meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

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