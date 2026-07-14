Pamela Díaz respondió sin filtro a las críticas por enviar a su hija de vacaciones con su asesora de hogar

14 jul. 2026 - 11:31 hrs.

Pamela Díaz salió al paso de las críticas que recibió en redes sociales luego de que su hija menor, Pascuala, viajara de vacaciones de invierno junto a la asesora de hogar que trabaja desde hace años con su familia.

La situación generó diversos comentarios en Instagram, donde algunos usuarios cuestionaron la ausencia de la animadora durante el viaje. Fiel a su estilo, "La Fiera" no dejó pasar las críticas y respondió directamente a varios de los mensajes.

La publicación que desató la polémica

Todo comenzó cuando, desde la cuenta de Instagram administrada por Pamela Díaz, se compartió una fotografía de Pascuala junto a Haydee Escobar antes de partir rumbo a Puerto Varas, ciudad donde reside la madre de la comunicadora.

En paralelo, la asesora de hogar publicó la misma imagen y escribió: "Listas para empezar a disfrutar tus vacaciones de invierno mi porotito de melón. Destino Puerto Varas".

Aunque la mayoría de los comentarios destacaron la cercana relación entre ambas, otros usuarios cuestionaron que la menor viajara sin su madre.

Entre los mensajes se leía: "¿Y la mamá?", "Qué bueno que disfrute con su nana que la cuida" y "¿Dónde está la mamá?".

Pamela Díaz respondió a los "haters"

Tras leer las críticas, Pamela Díaz decidió responder públicamente a algunos de los comentarios. A quienes preguntaban por su ausencia, la animadora replicó: "¿Y el papá?".

En otro mensaje, respondió a una usuaria que la cuestionó por priorizar el trabajo:

"Ct...la gente, ¿te abandonó el amor amiga? Yo estoy feliz trabajando, ¿y tú? Mi familia está ahí, mis sobrinos, padres, creo que no le falta amor amiga, pero a usted sí. Qué fome. Te mando un 11".

Además, otra cibernauta comentó: "Vine a ver los comentarios de las sororas al peo", a lo que Díaz contestó: "Sí, y yo trabajo sin quejarme, pero estas con las sin amor".

Las respuestas de la comunicadora rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron su postura y criticaron que las responsabilidades parentales sigan siendo cuestionadas, principalmente cuando se trata de las madres.

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