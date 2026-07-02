María Gracia Omegna confesó la vez que la sorprendieron siendo infiel: "Estaba con la luz prendida, esperándome"

02 jul. 2026 - 14:41 hrs.

Esta semana se conoció una de las confesiones más inesperadas del último tiempo en el espectáculo nacional. Todo comenzó luego de que la actriz María Gracia Omegna conversara con Pamela Díaz en su programa "Sin Editar", donde desclasificó un momento de su vida personal.

La situación se dio cuando "La Fiera" le preguntó directamente a la intérprete sobre su historial sentimental y si solía pasar mucho tiempo sola. "No, nunca soltera", confesó Omegna entre risas, revelando que lo máximo que ha estado sin pareja han sido apenas cinco meses.

El relato de la actriz

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando Díaz revisó sus apuntes y le consultó por alguna mentira en la que hubiese sido descubierta. Lejos de esquivar la pregunta, la actriz se sinceró por completo: "He sido muy pocas veces infiel y una de esas me pillaron", contextualizó.

Según el relato de la actriz, aunque sentía que su pareja de ese momento "se lo supermerecía", intentó zafar de la situación asegurando que el tercero en discordia era solo un amigo.

Un día, pensando que su novio dormía profundamente en la habitación, Omegna se instaló en el living a contarle todos los detalles de la traición a una amiga.

El problema vino después, ya que él no estaba precisamente durmiendo: "Cuando se fue mi amiga, me fui a acostar, y estaba así sentado (de brazos cruzados), con la luz prendida esperándome... había escuchado todo", relató la actriz, por lo que debió contarle la verdad.

María Gracia Omegna / Instagram

La coincidencia de Pamela Díaz

Lejos de escandalizarse, Pamela Díaz se sintió completamente identificada y comentó que a ella le ocurrió exactamente lo mismo, aunque con un toque tecnológico de por medio.

"La Fiera" dijo que, en una ocasión, llamó a su pareja por celular. Al notar que supuestamente no le habían contestado, asumió que la llamada no había entrado o se había cortado, y dejó el teléfono a un lado sin colgar.

Acto seguido, comenzó a hablar de corrido con un amigo, desahogándose y detallando una infidelidad sin filtro alguno. "Le conté todo... le dije 'Ya, que no me huev..., cuando lo vea le diré que me lo comí, ¿y qué tanto?, que llore, porque me tiene cansada'", recordó.

Díaz tomó nuevamente el teléfono y descubrió que la llamada seguía activa: su pareja, que ya sospechaba de ella por mentiras previas, había escuchado cada palabra. "Nunca me había pasado esta cuestión que me sentía como helada. Se enteró de todo, mal", agregó.

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