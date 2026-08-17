Suspenden clases para este martes en cuatro regiones de Chile por sistema frontal
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
En horas de la tarde de este lunes, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases para este martes 18 de agosto en cuatro regiones del país, debido a un sistema frontal que continúa afectando a distintas zonas.
La medida se concentra principalmente en el norte de Chile, donde miles de estudiantes de establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media no deberán asistir a sus respectivos colegios.
¿Dónde no habrá clases este martes?
De acuerdo con el Mineduc, estas son las regiones y comunas donde se suspendieron las clases para este martes 18 de agosto:
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Antofagasta: Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda, Mejillones y Antofagasta
- Región de Atacama
La suspensión afecta a establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto públicos como privados, en las zonas señaladas.
La decisión se adopta en el marco del sistema frontal que ha generado precipitaciones y otras condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores del norte del país.
A causa del sistema frontal que afectará la zona, no habrá clases mañana 18 de agosto, en las siguientes regiones:— Ministerio de Educación (@Mineduc) August 17, 2026
Región de Arica y Parinacota.
Región de Tarapacá.
Región de Antofagasta: las comunas de Tocopilla, Taltal, Sierre Gorda, Mejillones y Anfogasta.
Región de Atacama pic.twitter.com/sJaCQSYxrc
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