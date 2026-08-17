Suspenden clases para este martes en cuatro regiones de Chile por sistema frontal

17 ag. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este lunes, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases para este martes 18 de agosto en cuatro regiones del país, debido a un sistema frontal que continúa afectando a distintas zonas.

La medida se concentra principalmente en el norte de Chile, donde miles de estudiantes de establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media no deberán asistir a sus respectivos colegios.

¿Dónde no habrá clases este martes?

De acuerdo con el Mineduc, estas son las regiones y comunas donde se suspendieron las clases para este martes 18 de agosto:

La suspensión afecta a establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto públicos como privados, en las zonas señaladas.

La decisión se adopta en el marco del sistema frontal que ha generado precipitaciones y otras condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores del norte del país.