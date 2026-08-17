Decretan prisión preventiva para conductor acusado de atropellar a tres voluntarios de Bomberos en Chiguayante

17 ag. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Chiguayante, en la región de Biobío, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Andrés Guzmán, acusado de atropellar a tres voluntarios de Bomberos mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Guzmán fue formalizado por el delito consumado de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves y quedó bajo la máxima medida cautelar, luego de que el tribunal considerara que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, el Juzgado de Garantía fijó en cuatro meses el plazo para la investigación.

Atropello ocurrió durante una emergencia

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas del 15 de agosto, cuando Guzmán conducía por calle Manuel Rodríguez en estado de ebriedad.

Según la investigación, el acusado registraba una graduación de 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre.

En ese momento, al llegar a la intersección con calle Santa Isabel, el sujeto colisionó con tres voluntarios de Bomberos que se encontraban asistiendo a una emergencia en el lugar.

Producto del impacto, dos voluntarios resultaron con lesiones leves, mientras que un tercero sufrió heridas graves.

Tras la formalización, Guzmán quedó en prisión preventiva durante el período establecido para el desarrollo de las diligencias investigativas.