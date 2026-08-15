Tres bomberos resultaron atropellados mientras trabajaban en emergencia en Chiguayante: Uno de ellos está grave

15 ag. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Tres bomberos resultaron atropellados durante la madrugada de este sábado mientras trabajaban en un accidente de tránsito registrado en avenida Manuel Rodríguez con calle Chiguay, en la comuna de Chiguayante, Región de Biobío. Uno de los voluntarios se encuentra grave y permanece internado en el Hospital Regional de Concepción.

El primer accidente ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando un automóvil Audi colisionó con una camioneta que habría cruzado el eje central de la calzada. Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia, incluyendo voluntarios de la Segunda y Quinta Compañía de Bomberos de Chiguayante, quienes comenzaron las labores de extracción de las personas lesionadas.

Sin embargo, entre 15 y 30 minutos después, mientras los voluntarios aún trabajaban en el lugar, otro vehículo llegó a gran velocidad y chocó nuevamente contra el automóvil accidentado. Producto de la maniobra, tres bomberos fueron atropellados.

El periodista de Meganoticias, Mauricio Hidalgo, explicó que “el Peugeot, que está ahí atrás, viene por esta avenida a gran velocidad y choca nuevamente el auto que había chocado antes y también a los bomberos; atropella al menos a 3 bomberos que estaban acudiendo en esta emergencia”.

Tras el impacto, los propios voluntarios lograron reducir al conductor, quien posteriormente fue detenido por Carabineros. De acuerdo con los primeros antecedentes y testimonios recogidos en el lugar, el sujeto habría estado bajo los efectos del alcohol.

De los tres bomberos afectados, dos resultaron con lesiones leves, mientras que un tercero sufrió heridas de mayor gravedad y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción Guillermo Grant Benavente. Se encuentra fuera de riesgo vital, pero deberá ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

El tránsito en avenida Manuel Rodríguez permanece con restricciones mientras se desarrollan las diligencias investigativas. Personal de la SIAT de Carabineros concurrirá al lugar para realizar los peritajes destinados a establecer la dinámica de ambos accidentes.