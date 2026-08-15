Camilo Huerta no llegó a Chile: Mantiene una orden de detención en el marco de una investigación por tráfico de marihuana

15 ag. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Camilo Huerta había confirmado que el chico reality regresaría a Chile durante este fin de semana y que lo haría por sus propios medios, a bordo de un vuelo comercial desde Miami, EEUU. Y es que el hombre mantiene una orden de detención en el marco de una investigación por tráfico de cannabis y sus derivados, liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros.

Sin embargo, durante esta mañana, la periodista Javiera Lagos, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, informó que Huerta no arribó al país en ninguno de los vuelos programados hasta ese momento.

En el marco de la denominada “Operación Amsterdam”, el pasado jueves 13 de agosto se realizó un amplio operativo antidrogas en nueve regiones del país. En total, se ejecutaron 42 órdenes judiciales de entrada y registro, desde Antofagasta hasta Aysén, además de órdenes de detención contra 38 personas. En el procedimiento participaron más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales adjuntos.

La investigación contempla los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

En conversación con un programa de Canal 13, el abogado de Camilo Huerta, Rodrigo Núñez, señaló que su representado “ya está informado” de que, al retornar al país, “va a ser retenido por la Policía de Investigaciones y lo van a poner a disposición de un tribunal”.

Si bien la información inicial proporcionada por su defensor apuntaba a que el chico reality regresaría al país durante esta jornada, se espera que pueda arribar durante la madrugada del domingo.

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