Valparaíso: Buscan disuadir a quienes orinan en las calles con innovador dispositivo

02 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Valparaíso, dos jóvenes implementaron un dispositivo que para evitar que algunas personas usen las calles como baño público.

La iniciativa, que fue compartida en redes sociales, busca disuadir a quienes intentan orinar en la vía pública mediante un aparato que crea niebla, generando un mal rato para quienes activan el sistema.

Sus desarrolladores, Jean Pierre Neira y Andrés Álvarez, comenzaron limpiando las calles de manera voluntaria y ahora fueron requeridos por el municipio para apoyar la limpieza y el mantenimiento urbano.

Cómo funciona el dispositivo

Andres , uno de sus creadores, explicó: "Estos son unos unos cañones que tiran niebla. La persona cuando va pasando y y va a orinar, uno lo activa".

Jean Pierre agregó: "Se nos ocurrió también usarlo como un método disuasivo, donde podamos dejar el mensaje de que si alguien quiere venir a orinar las calles de Valparaíso, se lleve un mal rato".

Aunque el dispositivo es innovador, reconocen que, al ser desechable tras cada uso, aún no es una solución definitiva y que el cambio debe venir acompañado de educación y un cambio cultural.

Las autoridades valoraron la idea e hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar estas situaciones a carabineros o personal municipal para que se apliquen las sanciones correspondientes.