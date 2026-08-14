Por "ruidos molestos": Movilh denuncia multa por Marcha del Orgullo frente a La Moneda y orden de arresto contra activista

14 ag. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que el Juzgado de Policía Local de Santiago sancionó con una multa de 5 UTM ($358 mil) a la organización de la Marcha del Orgullo por supuestos “ruidos molestos" durante la actividad realizada frente a La Moneda en junio de 2025.

Organización decidió pagar la multa

De acuerdo a lo informado por el Movilh, la medida fue dirigida contra el activista de la agrupación, Gonzalo Velásquez, quien estuvo a cargo de gestionar los permisos y organizar el desfile.

El caso además derivó en una "orden de reclusión" contra Velásquez. Según el Movilh, la organización decidió pagar la multa para evitar que el activista fuera detenido.

Su fundador, Rolando Jiménez, explicó que tomaron esa decisión debido a que el activista tiene familiares enfermos y adultos mayores bajo su cuidado. También afirmó que Carabineros habría realizado rondas cerca de su domicilio.

La organización cuestionó, además, el procedimiento y aseguró que la notificación de la multa inicialmente fue enviada a un domicilio donde Velásquez ya no vivía. Según Jiménez, recién conocieron la existencia del proceso en julio.

El Movilh anunció acciones legales

Otro punto denunciado corresponde a un supuesto error en la fecha de los hechos. El Movilh sostiene que el fallo los sitúa el 24 de junio, mientras que el parte de Carabineros señala el "21 de junio de 2025".

La organización también cuestionó que el parte policial solo pudiera ser conocido por la defensa después de dictada la sentencia. A su juicio, esto habría afectado las posibilidades de ejercer una defensa adecuada.

Ante la situación, el Movilh anunció acciones legales y afirmó que "no descansaremos hasta alcanzar justicia". Jiménez sostuvo además que, si no obtienen una respuesta en Chile, acudirán a organismos internacionales.