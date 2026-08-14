Cortes de luz en la RM: Conoce las nueve comunas que se verán afectadas este viernes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana para este viernes 14 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Lo Espejo: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pudahuel: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
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