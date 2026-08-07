Corte de Apelaciones rechaza querella contra jueza de Los Ángeles investigada por presunta corrupción judicial

07 ag. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó este viernes la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público y un querellante en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, quien es investigada por presuntos delitos de prevaricación judicial cometidos entre 2016 y 2024.

En un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Hadolff Ascencio y Rodrigo Cortés, además del abogado integrante Agustín Chereau— descartó que existan antecedentes serios que permitan autorizar la persecución penal contra la jueza por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.

La Corte reconoció que Palomera tuvo contactos con las dos abogadas que supuestamente lideraban una red de corrupción judicial en Los Ángeles. Sin embargo, concluyó que esos contactos no tuvieron la entidad suficiente para constituir delitos.

Además, el tribunal consideró que algunos de los argumentos planteados en la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Ñuble estaban deficientemente fundamentados.

Jueza es investigada por caso de corrupción judicial

Cherie Palomera se encuentra imputada en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que habrían afectado al sistema de justicia penal de Los Ángeles.

La querella de capítulos había sido presentada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien sostenía que la magistrada habría favorecido a dos abogadas imputadas en la investigación.

Con la decisión de la Corte de Apelaciones, no se autoriza la persecución penal de la jueza por los hechos incluidos en esta querella de capítulos.

Los otros imputados en la investigación

En esta causa ya se encuentran formalizados las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, sindicadas como quienes habrían liderado la asociación criminal investigada.

También están formalizados el exdefensor público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez; el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez; la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo; y un cliente de las abogadas, Moisés Bastardo, quien cumple condena por delitos de drogas y armas.

Romero y Cortés se encuentran en prisión preventiva, mientras que los demás imputados permanecen sujetos a distintas medidas cautelares.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Concepción ya había acogido una querella de capítulos presentada en contra del exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, también vinculado a la investigación.

Investigación incluye múltiples delitos

La Fiscalía Regional de Ñuble mantiene una investigación por una serie de delitos que habrían sido cometidos entre 2017 y 2024 en la comuna de Los Ángeles.

Entre los ilícitos investigados se encuentran asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación.

La indagatoria busca determinar las responsabilidades de los distintos involucrados y establecer cómo habría operado la estructura que, según la Fiscalía, afectó el funcionamiento del sistema de justicia penal de Los Ángeles.