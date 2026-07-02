"Estaba pololeando con él cuando murió": Psicóloga Alexandra Vidal revela relación con Rodrigo Bolocco, hermano de Cecilia y Diana

02 jul. 2026 - 12:12 hrs.

Un inesperado testimonio entregó Alexandra Vidal, psicóloga y panelista de un programa de TV, donde reveló que mantuvo una relación sentimental con Rodrigo Bolocco, hermano de las conocidas figuras de televisión Cecilia y Diana Bolocco, quien falleció a los 24 años en un accidente automovilístico.

La confesión surgió de manera espontánea, mientras el panel del programa comentaba el romance de la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, con Kike Morandé.

"Estaba pololeando con él cuando murió"

Fue en ese contexto que la psicóloga clínica decidió sincerarse sobre su cercanía con la familia. "Era muy amiga de Rodrigo Bolocco. De hecho, estaba pololeando con él cuando murió", contó Vidal.

La panelista agregó que ese fin de semana se encontraban en Concón, ya que "ellos tienen departamento en Reñaca", y que el motivo del viaje era celebrar su propio cumpleaños.

El momento en que se enteró de la tragedia

Vidal relató en un espacio de Canal 13 cómo recibió la noticia. "Estoy en el trabajo y de repente leo las defunciones (...) leo y sale Rodrigo Bolocco", expuso. Ante la duda, intentó comunicarse con él: "Llamo por teléfono a la casa para hablar con él y me dicen que no porque había fallecido. Era él", agregó.

La revelación sorprendió a sus compañeros de panel. Fue el periodista Nacho Gutiérrez quien preguntó directamente: "¿Tú eras la polola?", a lo que Vidal respondió sin dar más detalles: "Sí, pero había otra polola más. No quiero entrar en eso".

Para cerrar, la panelista tuvo palabras de cariño hacia la familia Bolocco. "Rodrigo era muy buena persona, muy amoroso. Era una familia superunida", concluyó.

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