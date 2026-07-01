Reaparece una de las Chicas Yeyé de Cachureos: Así luce a casi 30 años del lanzamiento de la canción

01 jul. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las canciones, coreografías y personajes de Cachureos forman parte de los recuerdos de quienes crecieron viendo el emblemático programa infantil.

Ahora, una de sus bailarinas volvió a aparecer en redes sociales y despertó la nostalgia de cientos de usuarios al revivir uno de los momentos más reconocidos del espacio televisivo.

Se trata de Andrea Edwards, una de las recordadas Chicas Yeyé de Cachureos, quien publicó un video en TikTok en el que aparece viendo antiguos registros del programa infantil, recordando con cariño esa etapa de su vida.

El recuerdo que compartió

En el video, la exintegrante de Cachureos contó que todavía disfruta ver los videos del programa y que hay canciones que siguen siendo parte de sus recuerdos.

"Me sigue encantando esa canción, me sigue encantando el color rojo, me encanta cuando a veces hago scroll y me encuentro con estos videos que bailaba cuando chica", relató mientras mostraba las imágenes.

También explicó que algunos de sus seguidores ya habían notado su parecido con una de las bailarinas del programa y que esa duda surgía constantemente.

"Sobre todo en los en vivo me han preguntado: 'Oye, tienes cara conocida, ¿eres tú, chica de Cachureos?'. Y sí, era yo. Cuatro años ahí estuve, los mejores momentos estuvieron ahí", recordó.

La publicación rápidamente generó una ola de recuerdos entre quienes crecieron viendo el histórico programa infantil, que durante años acompañó a miles de niños con música, bailes y personajes que marcaron generaciones.