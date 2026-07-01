Ignacio Socías confiesa por qué decidió ocultar el motivo de la muerte de su padre: "Toda la vida mentí"

01 jul. 2026 - 11:50 hrs.

El reconocido comediante chileno Ignacio Socías abrió su corazón en una íntima entrevista, donde abordó uno de los episodios más dolorosos y complejos de su vida: la muerte de su padre, ocurrida cuando él tenía solo 9 años.

Durante su participación en el podcast "Mari con Edu", conducido por los periodistas María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el humorista reveló por qué ocultó la verdad durante gran parte de su vida y cómo, finalmente, el humor se transformó en su principal herramienta de sanación.

Una infancia marcada por el silencio

El comediante confesó que la contención familiar y el silencio absoluto marcaron sus primeros años de duelo. Para evitar la incomodidad y las preguntas dolorosas, optó por inventar una historia falsa ante el suicidio de su progenitor.

"Toda la vida mentí", reconoció con total honestidad en el programa: "Me preguntaban '¿y tu papá?'" y yo decía "sí, se murió de un paro cardíaco".

Esta evasión fue su mecanismo de defensa durante años, manteniendo bajo llave una realidad que tardaría mucho tiempo en procesar.

Ignacio Socías / Instagram

El humor como la llave para romper el hielo

Con el paso del tiempo, el comediante descubrió que el stand-up comedy no solo era su vocación, sino también el canal idóneo para enfrentar sus fantasmas. Así nació su rutina titulada "Soy tu Papá", un show donde decidió poner este trágico suceso en el eje central de su propuesta humorística.

Para Socías, la comedia permitió abordar la desconexión que vive un niño frente a la tragedia. "Parte del show era hablar de cómo, de niño, no entiendes lo que pasa. Yo encontraba muy cómica, obviamente dentro de la tragedia, esa diferencia. Ahí salieron hartos chistes".

"Yo decía: 'Después entendí que me dio pena, pero al principio yo era el niño más especial de todo el colegio'", relató.

El comediante defendió que la risa es una vía para visibilizar lo innombrable: "Cuando tú ni siquiera nombras las cosas, hay algo para estar incómodo".

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