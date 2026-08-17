Defensa de Ivette Vergara tras detención por exceso de velocidad: "Ella no cree que haya ido a 161 kilómetros por hora"

17 ag. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora Ivette Vergara fue trasladada hasta el Centro de Justicia para ser formalizada por el delito de conducción temeraria, luego de ser sorprendida circulando presuntamente a 161 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era considerablemente menor.

Sin embargo, su defensa cuestionó la medición realizada por Carabineros y aseguró que la periodista reconoce haber circulado a exceso de velocidad, pero niega haber alcanzado los 161 km/h registrados por el radar.

Su abogado, Pablo Aqueveque, sostuvo que Vergara cree que la medición podría corresponder a otros vehículos que circulaban cerca de ella y que la habrían adelantado a alta velocidad.

“Ella cree que iba a exceso de velocidad, ella reconoce y cree que iba a exceso de velocidad, pero ella no cree que haya ido a 161 kilómetros por hora, que es lo que dice el radar”, afirmó el abogado.

Defensa apunta a un error en la medición

Según explicó Aqueveque en el Centro de Justicia, la conductora habría advertido la presencia de otros dos vehículos que pasaron rápidamente por su lado.

En ese sentido, la defensa sostiene que los 161 km/h registrados por el radar podrían corresponder a la velocidad de esos automóviles y no a la de la animadora.

“Ella cree que corresponde a la velocidad de dos vehículos que dice que pasaron muy rápido por el lado de ella”, señaló el abogado.

Pese a cuestionar la cifra registrada por el dispositivo, la defensa reconoce que Vergara habría circulado por sobre el límite de velocidad establecido para la vía.

Ya había sido sorprendida en otra infracción por exceso de velocidad

A este caso se suma un antecedente previo relacionado con la conducción de Ivette Vergara.

La animadora ya había sido sorprendida circulando a 70 kilómetros por hora en una denominada "Zona 30", es decir, un sector donde el límite máximo permitido era de 30 km/h.

Este antecedente se conoce mientras la Fiscalía investiga el nuevo episodio, que terminó con la conductora siendo trasladada hasta el Centro de Justicia para enfrentar la formalización.

Defensa solicitará suspensión condicional

El abogado Pablo Aqueveque adelantó que la defensa solicitará la suspensión condicional del procedimiento, argumentando que se trataría de la primera vez que Vergara enfrenta eventualmente un delito de estas características: “Ella está tranquila”, sostuvo el abogado.

Aqueveque agregó que a la animadora le habría afectado especialmente la exposición pública del caso y que sus padres se enteraran de la situación a través de la prensa.

“Le afectó un poco el hecho de que los padres la vieran en prensa por este motivo. Es primera vez que ella comete eventualmente un delito”, afirmó.

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