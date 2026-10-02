Lleva casi una semana desaparecido: Hallan equipo de buzo pescador en Chañaral y surge hipótesis de ataque de tiburón

02 oct. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Andrés Aquea Álvarez, un buzo pescador de 46 años, lleva casi una semana desaparecido en Chañaral, en la región de Atacama. Fue visto por última vez el 26 de septiembre, cuando señaló que saldría a pescar y se sumergió en el mar.

Desde entonces, la Armada, pescadores, otros buzos, la PDI y Labocar participan en su búsqueda. En medio de los operativos surgió el hallazgo de parte de su equipo, con marcas y daños que están siendo analizados. Mientras tanto, se abrió una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido.

El hallazgo de su equipo

Entre los elementos encontrados hay aletas, un arpón y parte de la indumentaria que utilizaba el buzo. Algunas piezas presentan hendiduras y sectores aparentemente arrancados.

Las características de estos elementos llevaron a considerar la posibilidad de que los daños correspondan a un eventual ataque de un depredador marino. Sin embargo, se trata de una hipótesis que aún no ha sido confirmada y que continúa siendo analizada.

La hipótesis de un posible ataque

Las marcas encontradas en parte del equipo llevaron a consultar a especialistas sobre la posibilidad de que estas pudieran estar relacionadas con un tiburón de gran tamaño.

El doctor Cristian Araya, académico de la Universidad de La Serena, sostuvo que “aparentemente, habrían señales de algún tipo de incidente con un tiburón de gran tamaño”.

El especialista explicó que en las costas de Chile existen más de 50 especies de tiburones, aunque no todas representan un peligro para las personas. Respecto de la posibilidad de que se trate de un tiburón blanco, señaló que “lo que sí hay que descartar de plano es justamente que no debería ser un tiburón blanco por la envergadura de esta especie, por la distancia”.

Por otra parte, el periodista y especialista en meteorología Alejandro Sepúlveda planteó que las condiciones de temperatura del mar también deben ser consideradas.

“Muchas veces en estas burbujas de aire cálidas que las corrientes marinas van trasladando de una zona a otra, viajan también estas especies que son migratorias”, explicó.

En esa línea, agregó que “no puede descartarse que a través de este aire, de esta agua más cálida, puede entonces haber migrado alguna especie que no es endémica de nuestro país y haberse acercado a la costa”.

Pescadores se sumaron a la búsqueda

Los pescadores de la zona también se han organizado para colaborar con las labores. Uno de ellos relató que se enteraron de la desaparición y al día siguiente comenzaron a recorrer el sector.

“Nos juntamos unos compañeros y fuimos como 12 botes a buscar al joven, para ver si lo podíamos hallar”, contó.

Hasta ahora, los esfuerzos no han permitido encontrar al buzo, por lo que los equipos mantienen el despliegue en la zona.

Las condiciones meteorológicas, eso sí, han dificultado algunas de las operaciones. El teniente primero litoral Phillippe Larroucau explicó que “hubo una patrullera marítima LSG Coquimbo y buzos de rescate de la gobernación marítima de Caldera”.

“Actualmente nos encontramos con un aviso de viento y marejada, lo cual dificulta un poco las operaciones de dron”, señaló. Pese a ello, indicó que “mantenemos el despliegue de embarcaciones y robots submarinos”, además de las labores de búsqueda por tierra y mar.