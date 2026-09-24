"Festival oficial del desierto florido": Anuncio de fiesta electrónica en Vallenar generó indignación en redes sociales

24 sept. 2026 - 10:45 hrs.

Una fiesta de música electrónica de 12 horas anunciada en medio del Desierto Florido generó cuestionamientos en redes sociales. El evento, organizado por Samsara Events, está programado para el 10 de octubre en Chehueque, Vallenar, y fue promocionado como el “Festival oficial del Desierto Florido”.

La actividad comenzó a generar críticas luego de que la productora difundiera imágenes que vinculaban el evento con el fenómeno natural. En redes sociales, usuarios cuestionaron que una fiesta electrónica se realizara en ese entorno.

El lugar donde se realizará el evento

Aunque Samsara no ha informado públicamente la dirección exacta, The Clinic confirmó que la actividad tendrá lugar en la destilería Jahir Saba.

La productora describe el evento como una experiencia que combinará música y naturaleza. Está previsto que comience a las 14:00 horas y que se extienda durante 12 horas, con la participación de DJ nacionales e internacionales.

Sin embargo, el evento también generó cuestionamientos por su relación con autoridades de la zona. En una primera publicación, Samsara incluyó como colaboradores a Sernatur, la Municipalidad de Vallenar y el Gobierno Regional de Atacama.

Horas después, esa imagen fue eliminada y reemplazada por otra en la que ya no aparecían esas instituciones.

Gobierno Regional descarta participación

Ante la controversia, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, aseguró que el Gobierno Regional no tiene participación en la actividad.

“Atendiendo la preocupación causada por la difusión de un evento de carácter privado vinculado con el fenómeno del Desierto Florido en la Región de Atacama, queremos decir categóricamente que no existe ningún grado de participación del Gobierno Regional de Atacama en el evento en cuestión”, señaló.

“Descartamos categóricamente participación nuestra, ni como patrocinadores ni como auspiciadores en esta actividad. Uno de los aspectos que más cautelamos tiene que ver con el resguardo de las especies vegetales y animales, y particularmente en el área prioritaria de conservación del Desierto Florido en la región de Atacama”, afirmó.

De acuerdo con el mismo medio antes señalado, el evento tampoco cuenta con permisos de la Delegación Presidencial Regional de Atacama.

Críticas en redes sociales

La segunda publicación de Samsara acumuló cientos de comentarios, varios de los cuales cuestionaban la realización de la fiesta en el lugar escogido.

Ante esta ola de cuestionamientos, la productora mantiene desactivados los comentarios en sus publicaciones de redes sociales y eliminó sus publicaciones de Instagram.