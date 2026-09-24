Rotter & Krauss cambia de dueño: Será comprada por controladora de farmacias y perfumerías

24 sept. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Rotter & Krauss cambiará de dueño. A casi cinco meses de que se anunciara la operación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de la cadena de ópticas por parte de Empresas SB, grupo ligado a la familia Yarur y controlador de Salcobrand.

La operación considera la adquisición del 100% de las acciones de Rotter & Krauss. El acuerdo fue suscrito en mayo entre Empresas SB y HAL Optical Investments B.V., vinculada al grupo holandés HAL Trust.

La autorización de la FNE

La FNE autorizó la operación de manera pura y simple tras analizar sus efectos en los mercados involucrados.

"Si bien la FNE constató que las actividades de ambas partes se superponían de manera horizontal en ciertas líneas de productos que son comercializados tanto en farmacias como en ópticas (como anteojos de venta libre, algunas gotas oftálmicas, entre otros), concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con la venta de dichos productos", indicó la entidad en un comunicado.

Empresas SB suma el negocio de salud visual

Con la adquisición, Empresas SB incorporará las ópticas a un grupo que ya participa en distintos segmentos del comercio. Su principal operación es Salcobrand, mientras que también tiene presencia en perfumería y belleza a través de Preunic y DBS.

El precio de la transacción no fue informado. HAL Trust, en tanto, reportó en Europa que la venta le generará una ganancia de capital cercana a los 26 millones de euros.

La posición de Rotter & Krauss en el mercado

La compra se concreta en un mercado que, según datos de Xbrein correspondientes a 2026, suma 1.687 ópticas en Chile.

Rotter & Krauss es actualmente la cadena con más sucursales del país. Cuenta con 122 locales, equivalentes al 12,1% del mercado nacional. En la Región Metropolitana tiene 44 establecimientos, que representan un 11,3%.

Su principal competidor es GMO, con 108 locales y una participación de 8,7% a nivel nacional y cerca de 7,3% en la Región Metropolitana. También están Ópticas Place Vendôme, Schilling, Econópticas y Sunglass Hut, todas con participaciones inferiores al 5% tanto a nivel nacional como metropolitano.

Pese a la presencia de estas cadenas, la mayor parte del mercado está distribuida entre operadores de menor tamaño. Estos concentran cerca del 67% de las ópticas a nivel nacional y casi el 69% en la Región Metropolitana.

La expansión de Rotter & Krauss

Rotter & Krauss también ha aumentado su presencia en los últimos años. Entre 2021 y 2026 abrió 15 nuevos locales, convirtiéndose en la cadena que más creció en cantidad de sucursales durante ese período.

De acuerdo con información de su actual propietario, HAL Trust, la compañía registró el año pasado una facturación consolidada cercana a los US$55 millones.

Con la autorización de la FNE, queda aprobado el paso regulatorio para que Empresas SB concrete la adquisición y sume Rotter & Krauss a sus operaciones.