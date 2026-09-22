iPhone 18 Pro ya está disponible en Chile: Estas son sus versiones y precios

22 sept. 2026 - 13:25 hrs.

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, unos de los modelos de teléfonos celulares más avanzados de Apple, ya llegaron a nuestro país.

Las mejoras de esta nueva generación están centradas principalmente en el rendimiento, la autonomía y el apartado fotográfico.

Aunque ambos equipos mantienen pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente, la compañía introdujo cambios en su estructura de aluminio unibody para favorecer la disipación térmica. Además, la Dynamic Island reduce su tamaño y permite ejecutar hasta tres aplicaciones de manera simultánea.

Las novedades de estos equipos también han despertado interés por conocer cómo adquirirlos y cuáles serán las opciones disponibles para los usuarios.

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro?

Ambos modelos, que presentan un aumento de precio respecto de la generación anterior, cuentan con cuatro opciones de almacenamiento que parten en los 256 GB y llegan a los 2TB. Además, están disponibles en cuatro colores: Borgoña, Glaciar, Plata y Negro.

Versiones y precios del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro - 256 GB : $1.549.990

: $1.549.990 iPhone 18 Pro - 512 GB : $1.809.990

: $1.809.990 iPhone 18 Pro - 1TB: $2.329.990

$2.329.990 iPhone 18 Pro - 2 TB : 3.109.990

: 3.109.990 iPhone 18 Pro Max - 256 GB : $1.699.990

: $1.699.990 iPhone 18 Pro Max - 512 GB : $1.959.990

: $1.959.990 iPhone 18 Pro Max - 1TB : $2.479.990

: $2.479.990 iPhone 18 Pro Max - 2 TB: $3.259.990

El encarecimiento estaría relacionado con el aumento en el costo de componentes como la memoria RAM, aunque no se detalló una razón oficial durante la presentación.

¿Desde cuándo puedes adquirir el iPhone 18 Pro y Pro Max?

La preventa en el sitio oficial de Apple Chile y distribuidores autorizados comenzó el pasado sábado 12 de septiembre. Los despachos y la disponibilidad en tiendas físicas se iniciarán este martes 22 de septiembre.

Con el fin de mitigar la reventa, Apple fijó una restricción de compra de un máximo de dos unidades por cliente (dos iPhone 18 Pro o dos iPhone 18 Pro Max).

Novedades en cámaras y carga rápida

Uno de los principales cambios de esta generación está en el sistema fotográfico. Por primera vez en un iPhone, el sensor principal de 48 megapíxeles incorpora apertura variable mecánica, lo que permite controlar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor. Esta característica entrega un mayor control sobre la profundidad de campo y la exposición, especialmente en fotografías nocturnas y retratos.

La aplicación Cámara también incorpora un dial dedicado para modificar manualmente la apertura, sin necesidad de ingresar a menús secundarios.

El sistema trasero se completa con un arreglo triple de 48 MP, compuesto por el sensor principal, un Ultra Gran Angular de 48 MP y un Teleobjetivo x2 de 48 MP. En la parte frontal, en tanto, se estrena un sensor cuadrado de 18 MP.

La autonomía también recibió mejoras. Según lo informado, el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas. La carga rápida también fue mejorada y permite alcanzar hasta un 50% de batería en 15 minutos.

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