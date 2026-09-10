Las otras novedades que presentó Apple junto al iPhone Duo: Debutará Siri AI y nuevos AirPods llegan al mercado

10 sept. 2026 - 11:37 hrs.

Apple presentó este miércoles 9 de septiembre en Cupertino, California, sus principales novedades para esta segunda mitad de 2026. El evento tuvo un carácter especial, ya que fue el primero de gran relevancia encabezado por John Ternus como nuevo CEO de la compañía.

La jornada estuvo marcada por la presentación del primer iPhone plegable de Apple, además de la renovación de otros productos de la compañía. El iPhone 18 Pro, los Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4 y los AirPods 5 también fueron parte de los anuncios, junto con importantes novedades en inteligencia artificial.

Apple presentó su primer iPhone plegable

Uno de los grandes anuncios fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple y uno de los cambios más importantes en el diseño del iPhone en casi 20 años.

Al desplegarse, el Duo ofrece una pantalla única y continua de 7,6 pulgadas y se convierte en el iPhone más delgado fabricado hasta ahora.

El Duo también es el iPhone más costoso de la historia. El modelo base parte en los $2.499.990, mientras que la versión más cara puede alcanzar los $4.059.990.

AFP

iOS 27 llegará con el nuevo Siri AI

Apple también confirmó la fecha de estreno de Siri AI, su nueva versión del asistente basada en inteligencia artificial. La función debutará el 14 de septiembre con la llegada de iOS 27 y iPadOS 27, después del primer avance presentado durante el WWDC 2026 y de las versiones beta en las que ha estado disponible.

En un comienzo, Siri AI estará disponible en inglés. Posteriormente, durante octubre, el asistente de inteligencia artificial se estrenará en español, francés, japonés, coreano y portugués, ampliando así la cantidad de usuarios que podrán acceder a sus nuevas funciones.

La compañía también advirtió que las consultas realizadas a los modelos de inteligencia artificial en la nube de Apple tendrán límites de uso diario. Los usuarios podrán ampliar estos límites mediante los distintos planes de iCloud+ que ofrezca Apple.

Apple también renovó sus Apple Watch

La compañía presentó los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, que incorporan mejoras en salud y nuevas funciones.

Entre las novedades se encuentra una puntuación de "preparación física", que combina información sobre la actividad reciente, los signos vitales y el sueño del usuario. Los relojes también mejoran la detección del ritmo cardíaco.

Los dispositivos podrán ayudar, además, a personas con dificultades auditivas mediante la identificación de alarmas y sirenas, junto con una función de rebobinado en tiempo real.

AFP

AirPods 5 suman mejoras

Los AirPods 5 también recibieron una actualización. La nueva generación mejora la cancelación de ruido y la calidad del sonido, además de incorporar funciones de traducción en tiempo real.

iPhone 18 Pro y Pro Max

El anuncio del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quedó parcialmente eclipsado por la presentación del modelo plegable. Ambos equipos incorporan la nueva Siri mejorada con inteligencia artificial, además de funciones de cámara y autonomía de batería optimizadas.

Ternus también destacó que los nuevos modelos cuentan con "el chip más rápido jamás integrado en un iPhone".

El precio inicial del iPhone 18 Pro será de $1.549.990, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá en $1.699.990.

Apple

De esta manera, Apple cerró su primer gran evento de productos bajo el liderazgo de John Ternus con una serie de anuncios que abarcaron desde su esperado iPhone plegable hasta nuevas funciones de inteligencia artificial y la renovación de buena parte de su ecosistema de dispositivos.

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