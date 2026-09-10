Hace 33 años se estrenó The X-Files: los secretos detrás de la serie que marcó a una generación

10 sept. 2026 - 09:12 hrs.

Cuando el 10 de septiembre de 1993 la cadena estadounidense Fox estrenó el episodio piloto de The X-Files, pocos apostaban por su éxito. La serie creada por Chris Carter llegó a la pantalla con un presupuesto ajustado, dos protagonistas prácticamente desconocidos y una premisa que mezclaba ovnis, conspiraciones gubernamentales y expedientes clasificados del FBI.

Ese estreno, visto por 12 millones de espectadores en Estados Unidos y Canadá, marcó el inicio de un fenómeno cultural que se extendería por nueve temporadas originales, 202 episodios, dos películas, dos temporadas de reactivación y un reboot que HBO acaba de encargar bajo la conducción del cineasta Ryan Coogler.

El origen: un estudio de Harvard y 3,7 millones de "abducidos"

Antes de crear la serie, Chris Carter escribía comedias juveniles para Walt Disney Studios y buscaba dar un giro hacia el drama de suspenso. La chispa llegó al leer un estudio del psiquiatra de la Universidad de Harvard John E. Mack, que afirmaba que cerca del 3% de la población estadounidense, unos 3,7 millones de personas, aseguraba haber sido víctima de abducciones extraterrestres.

Carter vio en esa cifra un canalizador perfecto para los miedos colectivos del fin de siglo. Ancló la historia en el FBI para justificar los traslados geográficos de sus protagonistas y le dio al proyecto un tono que bebía de The Silence of the Lambs, The Twilight Zone y Twin Peaks. Fox rechazó el primer tratamiento de 18 páginas, pero Carter insistió hasta conseguir la luz verde para el piloto.

El casting que la cadena no quería: Gillian Anderson

La ejecutiva a cargo del proyecto exigía una actriz consolidada y de belleza convencional para el rol de la agente Dana Scully. Carter se plantó y defendió a Gillian Anderson, una actriz de teatro de 24 años sin trayectoria televisiva, porque le aportaba credibilidad intelectual al personaje. David Duchovny, elegido para dar vida a Fox Mulder, tampoco era un rostro conocido.

La química entre ambos, inspirada en la relación platónica y dialéctica entre Emma Peel y John Steed de The Avengers, terminó siendo uno de los grandes activos de la serie.

El tema musical más icónico de la TV nació por accidente

El inolvidable tema de apertura, compuesto por Mark Snow, tiene un origen fortuito. Tras semanas de propuestas rechazadas por el equipo creativo, Snow apoyó por casualidad el codo sobre el teclado con un efecto de eco activado y generó un arpegio reverberante de cuatro notas que se convirtió en la base del tema.

Para el silbido característico, Snow usó un preset llamado Whistling Joe de su módulo E-mu Proteus 2 y lo mezcló con un silbido real grabado por su esposa Glynnis. La versión extendida del tema llegó a los primeros lugares de las listas de éxitos en Reino Unido y Francia tras remezclas de Mike Oldfield y The Dust Brothers.

El "Efecto Scully": la agente que empujó a las mujeres a la ciencia

Más allá del culto, Dana Scully generó un impacto sociológico medible. En 2018, el Geena Davis Institute on Gender in Media, junto a 21st Century Fox, publicó un estudio con 2.021 mujeres estadounidenses mayores de 25 años que confirmó el llamado "Efecto Scully".

Entre los hallazgos:

63% de las científicas y técnicas encuestadas citaron a Scully como referente directo durante su formación.

de las científicas y técnicas encuestadas citaron a Scully como referente directo durante su formación. 50% de las mujeres familiarizadas con el personaje reconocieron que la serie incentivó su interés por la ciencia.

de las mujeres familiarizadas con el personaje reconocieron que la serie incentivó su interés por la ciencia. Las espectadoras regulares mostraron una probabilidad 50% mayor de trabajar activamente en áreas STEM que las no espectadoras (24% versus 16%).

La imagen semanal de una médica y física forense en horario estelar, ejerciendo autoridad basada en razonamiento analítico, ayudó a corregir sesgos de género instalados desde la etapa escolar.

El semillero de talentos que cambió la TV del siglo XXI

La sala de guionistas de The X-Files fue una fábrica de futuros showrunners. Vince Gilligan, que entró como guionista independiente, aplicó después los mecanismos de tensión y desarrollo de personajes en Breaking Bad y Better Call Saul. Howard Gordon y Alex Gansa llevaron la paranoia geopolítica a 24 y Homeland. La dupla Glen Morgan y James Wong creó la saga Final Destination.

El programa acumuló 16 premios Emmy, 5 Globos de Oro (tres como Mejor Serie Dramática) y un Peabody. El episodio Leonard Betts, emitido tras el Super Bowl XXXI el 26 de enero de 1997, alcanzó 29,15 millones de espectadores, el récord histórico de la franquicia.

El reboot: Ryan Coogler toma la posta

Tras las dos temporadas de reactivación emitidas entre 2016 y 2018, la propiedad intelectual entró en una nueva etapa. Hulu y 20th Television dieron luz verde a un reinicio conceptual encabezado por Ryan Coogler, director de Black Panther, quien escribe y dirige el piloto junto a la showrunner Jennifer Yale.

El elenco principal está encabezado por Danielle Deadwyler y Himesh Patel como dos nuevos agentes del FBI asignados a la división de fenómenos inexplicados. El proyecto busca recontextualizar el mito fundacional de 1993 en un escenario marcado por la inteligencia artificial, la desinformación algorítmica y los nuevos paradigmas de vigilancia.

Como diría el viejo eslogan que se volvió parte del ADN de la cultura pop de los 90: The truth is out there.

Todo sobre Series