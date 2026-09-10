Camioneros tras nueva alza del diésel: "Estamos absorbiendo todos los costos"

10 sept. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la nueva alza de $89 por litro del diésel, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) declaró que el transporte de carga está "absorbiendo todos los costos" de los continuos aumentos del precio de los combustibles.

El presidente de la CNDC, Pedro Araya, afirmó que es "mala noticia porque son nuevos aumentos de precios. Si bien es cierto su aplicación fue anunciada en agosto, el impacto es perjudicial para el transporte de carga y, por extensión para la cadena logística. Estamos absorbiendo todos los costos".

"Si fuera por traspasar directamente el mayor precio a la tarifa de fletes, la dificultad sería menor, pero no todos los generadores de carga, nuestros clientes, lo han hecho. Y algunos no lo hacen en los porcentajes suficientes", añadió.

La preocupación de Araya

Araya recordó que "en agosto se concretó la primera de estas alzas, por casi $100. En ese entonces el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que era parte de un aumento escalonado para llegar a un total de $250 el diésel. Sin embargo, con el alza actual el mayor costo es de 50% respecto al valor que había en marzo".

“En el recuento, desde la segunda quincena de marzo, cuando este combustible costaba unos $900 el litro, el precio ha tenido variaciones notables, incluidas bajas que lo acercaron a los $1.200, lo que hizo albergar esperanzas de menores precios. Este panorama se revirtió, según el Gobierno, porque si bien el precio internacional del crudo es una parte del problema, la salida de varias e importantes refinerías en el mundo explica el contexto actual", agregó.

Por lo mismo, Araya manifestó su preocupación debido a que estos aumentos continuos "van dejando fuera de mercado a las pequeñas empresas del sector, que no tienen caja para afrontar el escenario".

Además, afirmó que el IPC de 0,6% de agosto "tendrá un efecto de cadena en los costos directos y logísticos, porque la mayor inflación aumentará los precios de repuestos, deudas en UF por adquisición de camiones y equipos, y lubricantes, entre otros".

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