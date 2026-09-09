Alza de combustibles a una semana de Fiestas Patrias: Diésel podría subir hasta $100 por litro

09 sept. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de una semana de las celebraciones de Fiestas Patrias, los chilenos reciben un nuevo e impactante golpe a sus finanzas personales. De acuerdo con lo proyectado, las autoridades del Gobierno confirmaron una inminente alza en los precios de las bencinas y el diésel que comenzará a regir a partir de este jueves.

Según lo informado, la gasolina de 93 octanos podría subir en promedio unos $35 por litro, mientras que la de 97 octanos llegaría hasta $39 por litro.

Sin embargo, la mayor preocupación de las autoridades y analistas se concentra en el diésel, cuyo valor experimentaría un fuerte incremento de entre $85 y $100 por litro.

¿Qué dijo el Gobierno?

El origen del alza responde principalmente a factores internacionales, entre ellos las continuas tensiones por conflictos bélicos en Medio Oriente y la afectación de infraestructuras de refinerías internacionales, lo que ha presionado las rutas globales de suministro y generado escasez de este insumo estratégico.

Ante esto, el ministro Jorge Quiroz señaló que "por fortuna el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel".

"Lamentablemente el diésel es un insumo estratégico global que domina su demanda en situaciones de guerra en el mundo y además hay destrucción de refinería. El diésel es un tema de preocupación", manifestó.

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