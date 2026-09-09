Intento de encerrona termina en choque de camión en autopista en Pudahuel

09 sept. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la autopista Vespucio Norte, a la altura de la avenida San Pablo, en la comuna de Pudahuel. La emergencia, que involucró a dos vehículos de carga, generó una masiva congestión vehicular en dirección hacia el aeropuerto de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se originó cerca de las 06:00 horas, luego de que un camión tres cuartos sufriera un intento de encerrona por parte de un grupo de delincuentes.

Al intentar esquivar el asalto y huir a alta velocidad, el conductor perdió el control de la máquina, impactando por el alcance a un camión de mayor tonelaje que circulaba por la vía.

Los detalles del choque

Producto de la fuerza del impacto, la parte posterior del camión menor quedó destruida. En tanto, el vehículo de mayor tamaño transportaba productos de pastelería, lo que provocó que una gran cantidad de tortas, berlines y otros pasteles quedaran esparcidos a lo largo de las pistas de circulación.

A pesar de la severidad del choque, ambos conductores estarían fuera de peligro.

Restricción de pistas en la autopista

El accidente obligó a la restricción de las pistas derecha y central de la autopista en dirección al aeropuerto, generando un atochamiento.

En el lugar trabaja personal de emergencias junto con Carabineros, que han dedicado sus labores tanto a la regulación del flujo vehicular como a las tareas de limpieza del pavimento y el posterior retiro de la carga destruida.

Asimismo, las autoridades ya habrían iniciado la investigación sobre el intento de encerrona denunciado por la víctima.

ATENCIÓN (06:35). Restricción de pista derecha y central en @Vespucio_Norte al norte, sector San Pablo en #Pudahuel, debido a una colisión de vehículos, entre ellos un camión 3/4, con resultado de caída de carga. Tareas de limpieza podrían demorar. Situación genera tránsito lento pic.twitter.com/nbFwyBTMOz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 9, 2026

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