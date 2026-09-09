"Para que desayunen": Detienen a conductor tras intentar sobornar con $10 mil a Carabineros en Pudahuel

09 sept. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito intento de soborno terminó con un hombre detenido durante la mañana de este martes en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la Tenencia Pudahuel Poniente en el sector de Camino a Noviciado, donde los funcionarios fiscalizaron un furgón Peugeot Partner blanco.

Según informó Carabineros, el conductor no contaba con la documentación correspondiente del vehículo y, para intentar evitar el procedimiento, habría ofrecido $10.000 a los policías con una particular frase: el dinero era “para que desayunaran”.

“¿Para que yo desayune?”: La reacción del carabinero

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el conductor señaló inicialmente que mantenía los documentos del vehículo al interior del furgón, por lo que los funcionarios le dieron un tiempo prudente para encontrarlos.

Sin embargo, aquello no habría sido efectivo. En ese momento, el sujeto se acercó al jefe de la patrulla para intentar “solucionar la situación” y le ofreció un billete de $10.000 con el objetivo de evitar el procedimiento.

“¿Para que yo desayune? Bájese del auto, usted está detenido por cohecho, a mí usted no me soborna. (...) Me mintió desde el primer momento con que contaba con los papeles del vehículo”, le manifestó el Cabo 1° de la Tenencia Pudahuel Poniente a cargo del procedimiento.

Carabineros detuvo al conductor por cohecho

El jefe de la Tenencia Pudahuel Poniente, teniente Iván Vega, explicó que el procedimiento se inició alrededor de las 9:40 horas, cuando personal policial realizó un control vehicular al conductor: “El conductor, de nacionalidad peruana y mayor de edad, portaba efectivamente su licencia de conducir, sin embargo, no mantenía la documentación del vehículo”, detalló el uniformado.

“A raíz de esto, personal policial le da a conocer el procedimiento civil, en donde el sujeto, para evitar que su furgón sea retirado de circulación, ofreció la cantidad de 10.000 pesos con la finalidad de evitar el procedimiento”, agregó.

Ante la flagrancia del delito, Carabineros procedió a detener al hombre, un ciudadano peruano de 51 años, quien registra antecedentes penales previos, aunque no mantiene órdenes judiciales vigentes.

El dinero fue incautado como evidencia y el imputado quedó a disposición de la Justicia por el delito de cohecho.