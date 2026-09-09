"La Purga": más de 500 detectives y 187 allanamientos para desarticular una estructura de sicarios liderada por un chileno

09 sept. 2026 - 08:17 hrs.

Más de 500 detectives participaron durante las últimas horas en un masivo operativo policial que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al sicariato y que, de acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, era liderada por un ciudadano chileno.

El procedimiento, denominado “La Purga”, fue desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins y contempló el allanamiento, con autorización judicial, de 187 domicilios.

La operación permitió detener al principal objetivo de la investigación, sindicado como líder de la organización criminal, además de otras personas, entre ellas ciudadanos extranjeros.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, los integrantes de esta estructura estarían vinculados a diversos homicidios cometidos en distintas regiones del país.

Entre los hechos que forman parte de las indagatorias se encuentra la balacera registrada en la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, uno de los episodios investigados por los equipos policiales y del Ministerio Público.

Armas y otros elementos incautados

Durante los 187 allanamientos, los detectives encontraron armas, artefactos pirotécnicos y otros elementos que serán incorporados como evidencia a la investigación.

Los detalles de la denominada Operación “La Purga” serán entregados durante la mañana de este miércoles por el jefe de la Región Policial de O’Higgins, prefecto inspector Julio Caro Barrera, y el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Las autoridades informarán los resultados del operativo y los antecedentes recopilados respecto de la estructura, sus integrantes y los delitos que se les atribuyen.

La PDI, además, exhibirá parte de las especies incautadas durante los procedimientos y entregará registros audiovisuales del despliegue policial.

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