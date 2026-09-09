La puerta del Panteón de Roma pesa toneladas pero una sola persona puede abrirla: el secreto de una ingeniería de 1.900 años

09 sept. 2026 - 09:12 hrs.

En el corazón de Roma, tras un pórtico de columnas corintias de granito que sostienen el frontón triangular más famoso de la Antigüedad, se abre la entrada al Panteón. La puerta que custodia el acceso a la celda circular coronada por la cúpula con óculo no es un detalle arquitectónico secundario: es, muy probablemente, la puerta monumental más antigua del mundo que continúa en uso, articulada sobre el mismo mecanismo que la sostiene desde el siglo II después de Cristo.

Cada una de sus dos hojas de bronce colado pesa entre 8,5 y 10 toneladas. El conjunto metálico completo supera las 17 toneladas de peso distribuidas entre las hojas, las pilastras, el dintel y la celosía superior. Y sin embargo, cualquier persona adulta puede acercarse, apoyar una mano y hacer girar una hoja de nueve toneladas casi sin esfuerzo. Ese contraste, aparentemente imposible, es una de las lecciones de ingeniería más sofisticadas que nos legó la Roma imperial.

Casi dos milenios en el mismo lugar

La puerta actual fue instalada durante la reconstrucción del Panteón que ordenó el emperador Adriano entre los años 118 y 128 d.C., sucediendo a las estructuras previas de Marco Vipsanio Agripa y del emperador Domiciano. Desde entonces no se ha movido de su emplazamiento original.

Ese solo dato ya es excepcional. La inmensa mayoría de las obras de bronce a gran escala fabricadas durante el Imperio Romano —estatuas, revestimientos, tejas doradas, portones de templos— fueron desmanteladas y fundidas a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna para producir cañones, monedas o materiales de construcción. El bronce era demasiado valioso como metal reciclable para dejar que decorara templos paganos abandonados. La puerta del Panteón es una de las poquísimas excepciones: sobrevivió durante casi dos milenios en su posición original, gracias a una combinación de factores históricos, técnicos y religiosos que veremos más adelante.

Las cifras del portón: 7,5 metros de altura y 4,6 metros de ancho

El conjunto se compone de dos hojas batientes de bronce colado enmarcadas por pilastras ornamentadas del mismo material, un dintel entablado y una celosía superior de seis paneles rectangulares calados que actúa como tragaluz y elemento de ventilación permanente.

Cada hoja mide aproximadamente 7,5 metros de altura por 2,3 metros de ancho, lo que otorga al vano completo un ancho de unos 4,6 metros y una altura equivalente a la de un edificio de dos pisos y medio. Están fabricadas en bronce fundido con la composición típica del bronce romano imperial: aproximadamente 90% cobre y 10% estaño, una aleación que ofrece resistencia mecánica, ductilidad para el trabajo escultórico y una notable resistencia a la corrosión atmosférica.

Cada hoja está construida sobre un armazón estructural interno, probablemente reforzado con un entramado de madera, sobre el cual se fijaron mediante roblones y pernos las placas exteriores de bronce colado. En la superficie se dispone una retícula de paneles rectangulares y cuadrados enmarcados por gruesas molduras escalonadas. En el centro de cada panel aparecen rosetas y clavos prominentes en relieve, que no son solo un elemento decorativo: ocultan las uniones mecánicas de la estructura subyacente.

El Panteón Romano…



Una maravilla que traspasa épocas y que es un ejemplo del arte de la arquitectura en su máxima expresión:



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El secreto: por qué una persona puede abrir 8 toneladas de bronce

Aquí está la clave de ingeniería que convierte al Panteón en un caso de estudio universal. Las puertas convencionales que conocemos hoy funcionan con bisagras laterales: dos o tres pernos verticales fijados al costado del marco. Ese sistema es perfectamente eficaz para una puerta doméstica, pero se vuelve inviable con cargas monumentales, porque toda la fuerza del peso se transmite lateralmente al marco y termina fisurando la mampostería.

Los arquitectos romanos resolvieron el problema con un mecanismo distinto: los gorrones o pivotes verticales. En lugar de sostener la hoja desde el costado, cada puerta pivota sobre dos ejes que se extienden desde su borde superior y desde su borde inferior. El pivote inferior se apoya en una cazoleta de bronce empotrada en el umbral monolítico de mármol que forma el piso del acceso. El pivote superior gira alojado en el entablamento que corona el vano.

De esta manera, la totalidad del peso de la hoja se transfiere verticalmente, desde el pivote superior hacia el pivote inferior y desde allí directamente al suelo, sin ejercer fuerza lateral alguna sobre el marco de mármol. La mampostería no soporta el peso: solo lo contiene.

El segundo elemento del truco es igual de crucial. El centro de gravedad de cada hoja está calculado para quedar perfectamente alineado con la vertical del eje de giro. Cuando eso ocurre, mover la puerta ya no significa levantar peso, sino simplemente vencer el rozamiento por fricción en las bases de los pivotes. Y ese rozamiento, con los pernos correctamente ajustados y lubricados, es tan pequeño que una persona puede empujar suavemente la hoja y hacerla girar. Nueve toneladas de bronce moviéndose con la resistencia de una puerta de armario.

Una cerradura romana original que todavía funciona

Junto al sistema de rotación, la puerta conserva otro tesoro casi imposible: su cerradura romana original de bronce, considerada una de las dos únicas cerraduras funcionales de la Antigüedad imperial que continúan operativas en el mundo actual.

Los romanos habían perfeccionado los mecanismos de cerrajería de origen egipcio, introduciendo pasadores y pestillos de hierro y bronce accionados por llaves metálicas complejas. La cerradura del Panteón es un ejemplo vivo de esa tecnología. Alrededor de los bordes de cierre y cerca de las zonas de articulación, la superficie exterior de la puerta muestra marcas profundas hechas por picos y palancas de hierro: son las cicatrices de los intentos infructuosos de invasores y saqueadores durante los colapsos medievales, cuando trataron sin éxito de arrancar las hojas de su encaje.

Fallaron. La ingeniería romana venció por completo a los intentos de expoliación.

Por qué esta puerta sobrevivió cuando casi todas las demás fueron fundidas

El factor decisivo no fue solo técnico. En el año 609 d.C., el emperador bizantino Focas cedió el Panteón al papa Bonifacio IV, quien consagró el templo como iglesia católica bajo el nombre de Santa Maria ad Martyres. Esa conversión religiosa colocó al edificio bajo protección institucional de la Iglesia y lo salvó de la desmembración a la que fueron sometidos casi todos los demás templos paganos de la ciudad.

Cuando en la década de 1620 el papa Urbano VIII Barberini ordenó desmontar las cerchas de bronce del pórtico exterior para fundirlas y fabricar cañones —dando origen a la célebre sátira romana "Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini"—, la puerta monumental de la celda no fue tocada. Se mantuvo intacta en su posición original.

Casi diecinueve siglos después de que los operarios romanos la colocaran por primera vez sobre sus pivotes, la puerta del Panteón sigue girando sobre los mismos ejes, cerrando cada noche el acceso a la cúpula más famosa de la Antigüedad clásica. Sin motor, sin poleas, sin más ayuda que la mano de una persona y el cálculo exacto de un ingeniero romano del siglo II.