Cancillería designa nuevo cónsul general de Chile en Caracas

21 ag. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó al diplomático de carrera Felipe Orellana como nuevo cónsul general de Chile en Caracas, quien asumirá sus funciones en la capital venezolana durante las próximas semanas.

El nombramiento busca avanzar en la normalización del funcionamiento de los consulados chilenos en Venezuela, particularmente en Caracas y Puerto Ordaz, para atender los requerimientos de los ciudadanos chilenos que se encuentren en ese país.

Canciller destaca nueva etapa en la relación con Venezuela

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el nombramiento y las funciones que tendrá el nuevo representante consular.

“Con este nombramiento damos un paso concreto para que prontamente los consulados de Chile en Caracas y en Puerto Ordaz estén en pleno funcionamiento, y así poder atender todas las necesidades de los chilenos en Venezuela que requieran de los servicios del Estado. Este es un hito más en la renovada etapa de la relación entre ambos países y esperamos continuar fortaleciendo un diálogo bilateral constructivo”, señaló el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Amplia experiencia diplomática

Felipe Orellana es abogado y graduado de la Academia Diplomática. Cuenta con experiencia en labores consulares y, al momento de su designación, se desempeñaba como jefe del Departamento de Naciones Unidas de la División de Asuntos Multilaterales.

Anteriormente, ejerció como cónsul general de Chile en Montreal, Canadá, además de cumplir distintas funciones en las embajadas de Chile en Tailandia y Australia, donde también desarrolló labores consulares.

En Santiago, Orellana se ha desempeñado en los gabinetes del director general del Ceremonial y Protocolo y del ministro de Relaciones Exteriores.

El nuevo cónsul general iniciará sus funciones en Caracas durante las próximas semanas, en el marco de la nueva etapa de las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela.