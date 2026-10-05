Nueva moneda de $50 entra en circulación este martes: Será utilizada por primera vez en una verdulería

05 oct. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Con una compra en una verdulería ubicada en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, la presidenta del Banco Central de Chile, Rossana Costa, acompañada por la gerenta tesorera, Cecilia Feliú, dará inicio este martes 6 de octubre a la puesta en circulación de la nueva moneda de $50.

La nueva pieza fue elaborada utilizando una nueva tecnología de fabricación y comenzará a incorporarse de manera gradual al sistema durante este mes.

Cabe recordar que, a fines de agosto, el Banco Central de Chile anunció nuevas versiones de las monedas de $10 y $50. En ese momento, el organismo informó que la nueva moneda de $50 comenzaría a incorporarse progresivamente a partir de octubre, mientras que la nueva moneda de $10 comenzará a circular a inicios de 2027.

¿Cómo se fabricaron las nuevas monedas?

De acuerdo con el sitio web del Banco Central, las nuevas monedas de $10 y $50 "se hicieron mediante un extendido proceso de fabricación en el mundo que usa electricidad para adherir una o más capas de metal sobre un núcleo de acero. El resultado es una moneda del mismo valor y con la misma aceptación legal, pero producida de manera más eficiente".

La incorporación de la nueva moneda de $50 no significa que las piezas actuales dejarán de utilizarse. Las monedas vigentes de $10 y $50 seguirán siendo válidas y circularán conjuntamente con las nuevas.

Por esta razón, las personas no deberán acudir al Banco Central ni a una sucursal bancaria para obtener las nuevas monedas.

Banco Central

Estas ingresarán progresivamente al sistema y llegarán a la ciudadanía de manera natural, principalmente a través del vuelto y de las transacciones habituales en efectivo.