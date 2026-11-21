21 nov. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" que dejará durante dos días rachas de hasta 60 km/h en sectores de tres regiones del país.

Rachas de viento de hasta 60 km/h

El organismo explicó en su sitio web que el aviso se origina en un "jet costero" y estará vigente entre la mañana del martes 24 y la noche del miércoles 25 de noviembre.

En concreto, los vientos se harán sentir en los sectores de litoral, cordillera de la costa y valles de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

¿Cuál será la intensidad del viento?

A continuación se presentan las intensidades del viento expresadas en km/h:

Región del Maule

Litoral: 25-40/rachas 50 (martes 24).

(martes 24). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 24).

Valle: 25-40/50 (martes 24).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 24) y 25-40/rachas 50 (miércoles 25).

(martes 24) y (miércoles 25). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 24).

(martes 24). Valle: 25-40/rachas 60 (martes 24) y 25-40/rachas 50 (miércoles 25).

Región del Biobío

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 24) y 25-40/rachas 60 (miércoles 25).

(martes 24) y (miércoles 25). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 24) y 25-40/rachas 60 (miércoles 25).

(martes 24) y (miércoles 25). Valle: 25-40/rachas 60 (martes 24) y 25-40/rachas 60 (miércoles 25).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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