21 nov. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre la detención de un sexto imputado por el "robo con violación y secuestro" ocurrido el pasado 4 de noviembre en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Se trata de un sujeto mayor de edad y de nacionalidad chilena que fue detenido en una población de Talca, en la región del Maule, y que lesionó a tres funcionarios policiales durante la captura concretada la tarde de ayer viernes.

"Opuso tenaz resistencia"

"Se ha concretado con éxito la detención del sexto imputado del robo con violación y secuestro ocurrido el 4 de noviembre de este año", anunció el prefecto inspector José Millares, jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI.

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Los hechos ocurridos a inicios de mes están relacionados con un robo en modalidad "turbazo", en donde la banda delictual intimidó y amarró a un matrimonio y sus dos hijos, para posteriormente cometer delitos sexuales contra una de las víctimas y secuestrar al padre de familia.

Al momento de su captura, "el imputado se opuso a la detención, lesionando a tres de nuestros funcionarios".

Según el prefecto inspector Millares, el delincuente "opuso tenaz resistencia con mecanismo de golpe de pie y puño".

Tras la detención de otros cinco imputados, el sujeto "fue protegido por numerosas personas que participan de su entorno social"; sin embargo, las diligencias permitieron ubicarlo en la capital del Maule.

Todos los detenidos hasta ahora están imputados por "robo con violación y secuestro", por lo que "faltan diligencias pendientes, particularmente aquellas de naturaleza forense que nos van a permitir esclarecer con certeza cuál es la real participación de este imputado".

Finalmente, la PDI informó que falta un integrante de la banda por detener, pero dado el avance de las diligencias, creen que "es inminente su detención".

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