21 nov. 2026 - 12:42 hrs.

El Seguro de Cesantía permite que quienes se quedan sin empleo retiren los fondos acumulados, sin importar si la desvinculación se produjo por decisión propia, como una renuncia, o por iniciativa del empleador, como un despido.

Los recursos se depositan en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) y son administrados por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Solo puede solicitarlos la persona cesante mientras mantenga esa condición.

¿Qué documentos necesito para solicitar el Seguro de Cesantía?

Para cobrar el Seguro de Cesantía, la persona debe presentar ante la AFC algún documento que acredite el término de su relación laboral. El más común es el finiquito, que para ser válido debe estar firmado o ratificado.

También se acepta la transacción, un acuerdo de mayor alcance en el que las partes convienen poner fin al vínculo laboral, y distintos tipos de cartas: de despido o aviso de término, comprobante de despido, de renuncia, de mutuo acuerdo o de despido indirecto.

A estos se suman las actas de avenimiento o de conciliación judicial, ciertos contratos (el de trabajo inferior a 30 días y, en el caso de trabajadores portuarios, el contrato junto con la liquidación de sueldo) y la declaración jurada de la Dirección del Trabajo (DT).

La AFC también admite otros respaldos. Uno de ellos es el certificado de término de relación laboral emitido por la Inspección del Trabajo. Si el empleador quebró, sirve la comunicación de término firmada por el liquidador. Asimismo, se acepta la conciliación realizada ante la DT, que debe estar firmada por el empleador y el afiliado, y es válida la firma digital hecha con Clave Única del Estado.

Por último, también se aceptan la sentencia judicial, firmada por un juez y acompañada de su certificado de ejecutoria, y la demanda laboral por despido injustificado, indebido o improcedente.

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