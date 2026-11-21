21 nov. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes, un hombre terminó perdiendo la vida tras ser atacado con un hacha por el ex de su pareja en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana. Los hechos están relacionados con un episodio de violencia intrafamiliar.

Hombre muere tras ataque con un hacha

El teniente Fernando Jaramillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 21:30 horas y que fueron alertados por comunicaciones radiales a personal de la 13.ª Comisaría de La Granja.

Dichas comunicaciones indicaban que "se habría gestado un procedimiento de violencia intrafamiliar, en donde preliminarmente se encontraba una persona lesionada producto de un arma blanca".

"Cuando personal de Carabineros concurre al lugar, encuentra el lamentable suceso de una persona tendida en la vía pública ya fallecida en compañía de su pareja a un costado del cuerpo", agregó el teniente Jaramillo.

Al entrevistar a la mujer, esta señala que "15 minutos antes del arribo de personal policial, su expareja habría llegado al domicilio con la finalidad de verificar el estado de las hijas en común".

La mujer le negó la visita, porque "tenía una medida cautelar en contra de esta persona", lo que motivó que saliera "la actual pareja de la víctima en defensa de ella".

"Al ver esta situación, el autor del hecho saca desde sus vestimentas un hacha, ocasionándole diversas lesiones, las cuales le produjeron el fallecimiento de forma inmediata en el lugar", informó el oficial de ronda de Carabineros.

Antecedentes de violencia intrafamiliar

Luego del ataque, el sujeto escapó a pie del lugar, pero gracias a una rápida acción policial "se logró dar con el paradero en la comuna de Santiago centro, logrando la detención de esta persona".

La mujer le indicó a la policía que "esta persona era violenta por motivos de celos constantes y no era la primera vez que había concurrido hasta el domicilio para generar este tipo de acciones".

Finalmente, el teniente Jaramillo explicó que el atacante "en estos momentos se encuentra detenido en dependencias de la 13.ª Comisaría de La Granja" y que, por orden del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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