20 nov. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de seis delincuentes encapuchados y armados protagonizó un robo con intimidación durante la tarde de este viernes en una tienda de la marca Samsung, ubicada al interior del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con información preliminar, los individuos vestían ropas oscuras y portaban armas de fuego cuando ingresaron al local, desde donde sustrajeron diversas especies electrónicas. Posteriormente, escaparon del lugar a bordo de un furgón blanco.

Furgón usado en el robo fue encontrado en Pudahuel

Tras recibir la alerta, personal de Carabineros concurrió al centro comercial y, a través de registros de cámaras de seguridad, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) lograron identificar la patente del vehículo utilizado en la huida.

El furgón fue encontrado posteriormente abandonado y sin ocupantes en las cercanías del domicilio que registra su propietario, en la comuna de Pudahuel.

Asimismo, mediante imágenes de cámaras de autopistas, se estableció que el vehículo había realizado varios recorridos, entre ellos uno por las inmediaciones del lugar del asalto antes de que se concretara el delito.

Investigan participación de un segundo vehículo

En el análisis de los registros también se identificó un segundo automóvil de color negro, cuya patente registra domicilio en la comuna de Puente Alto. Ante este antecedente, se dispuso personal policial para realizar diligencias en ambos sectores.

Hasta el momento, las especies sustraídas no serían superiores a $140 millones, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que entregó el procedimiento a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO).

Por ahora no se reportan personas detenidas, aunque esta sería la tercera vez en la que concreta un robo de smilares características en la misma tienda.

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