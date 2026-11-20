20 nov. 2026 - 16:14 hrs.

El actor Emilio Edwards pasó un largo tiempo alejado de la televisión; sin embargo, este año volvió a las teleseries con su papel de Franco Barraza de la mano de Mega y su exitosa producción "El jardín de Olivia".

A esta interpretación le sumó también algunos proyectos teatrales y su participación en la serie "La casa de los espíritus", basada en la obra de Isabel Allende, que desarrolló la plataforma Prime Video.

El importante logro académico de Emilio Edwards

Pero la actuación no es la única faceta laboral de Edwards, ya que, tal como explica en su perfil de Instagram, también se desempeña como coach ontológico.

"Ayudo a profesionales y organizaciones mediante la comunicación estratégica a liderar equipos y cautivar a su audiencia", explica sobre este rol con el que recientemente completó un importante logro académico.

Esta semana el actor compartió una emocionante noticia, al anunciar que recibió un título de posgrado al terminar su magíster en "Mindfulness relacional y compasión" de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez.

"Siento una profunda admiración y gran orgullo al ver todo lo que has logrado con tu esfuerzo y dedicación. ¡Te mereces todo lo bueno, amor!", fue el tierno mensaje que le dedicó su esposa Fran Masanes.

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