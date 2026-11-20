20 nov. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica persecución por parte de funcionarios municipales de Curacaví, debido a una patente adulterada que estaba bajo la lupa de la PDI por un secuestro, el diputado Luis Cuello (PC) entregó su versión de los hechos en el matinal Mucho Gusto.

"Un actuar ilegal e irregular por parte del municipio"

De entrada, el parlamentario acusó "un actuar ilegal e irregular por parte del municipio", asegurando que "no sabía lo que estaba pasando" y que "me sorprendí mucho por esta persecución sin previo aviso".

Yo me detuve después de que este vehículo municipal hizo una maniobra muy riesgosa porque se me atravesó en la carretera a alta velocidad. Un vehículo municipal no puede hacer eso", fustigó el diputado del Distrito Nº7 de la región de Valparaíso.

Tras ser criticado por José Antonio Neme respecto a por qué no se detuvo inmediatamente, Cuello sostuvo que "iba en la carretera, no había donde parar, entonces este vehículo se me atraviesa de forma intempestiva, no sabía lo que estaba ocurriendo".

Según su relato, el vehículo municipal "insiste en la persecución, prende la sirena y yo me detuve. Eso fue lo que hice, entonces acá no pongamos las cosas al revés, no invirtamos los hechos, porque yo me detuve".

El diputado Cuello explicó que esperó a que se bajara el funcionario municipal, quien le explicó que había encargo por robo de su vehículo y que él le dijo que "no, el vehículo es de mi propiedad, le exhibo mi credencial, me identifico quién soy y le digo que tengo que ir a un compromiso a Santiago".

"Acto de intimidación"

Tras esto, el legislador señaló que el funcionario le dijo que si no colaboraba, llamarían a Carabineros y que él mismo le pidió que así lo hiciera; sin embargo, Cuello fue cuestionado por no esperar a que llegara la policía uniformada.

"No puede detener un vehículo municipal a ninguna persona, salvo que sea un delito", señaló como justificación tras los cuestionamientos del panel del matinal de Mega.

Además de esto, el diputado que, ante la gravedad del delito que se investigaba, creyó que podría "existir un acto de intimidación", porque "eventualmente podría ser detenido por la policía en una forma violenta o con fuerza".

Tal como reportó Mega Investiga, el parlamentario explicó que nunca fue notificado por la PDI de que su vehículo estaba siendo investigado por una patente adulterada relacionada con un secuestro, pese a que hay varias formas de identificar al propietario del auto, que además está inscrito en el Congreso.

"Esto es muy irregular. Yo acá creo que hay elementos muy extraños que no coinciden y, en consecuencia, aunque no pueda asegurarlo acá, yo creo que acá hay un acto de intimidación", reiteró.

Luego de los hechos, Cuello explicó que un prefecto de la PDI se comunicó con él y le informó sobre la investigación: "Eso es muy grave que no se me haya informado, o sea, todo el mundo sabía menos yo", cuestionó.

Finalmente, Karen Doggenweiler volvió a insistirle al militante comunista respecto a por qué no esperó a que todo se solucionara, en vez de desencadenar la persecución, y preguntó si era correcto no detenerse ante la seguridad municipal.

"Cualquier persona puede seguir su camino porque los funcionarios pueden notificar a la policía respecto a lo que aparece en su base de datos, pero lo que no puede hacer el municipio, a través de sus funcionarios, es hacer una maniobra de detención", justificó al reiterar que se trató de "un actuar ilegal".

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