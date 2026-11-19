19 nov. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos tres réplicas se han registrado durante la tarde de este jueves 19 de noviembre, luego del sismo de magnitud 5.1 que afectó a la zona centro norte del país y cuyo epicentro se ubicó frente a las costas de Los Vilos, en la región de Coquimbo.

Los movimientos posteriores ocurrieron en un intervalo de menos de cinco minutos y tuvieron magnitudes de entre 3.4 y 3.8, de acuerdo con los registros del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

¿De qué magnitud fueron las réplicas?

La primera de estas réplicas se registró a las 15:21 horas, con una magnitud de 3.8. Su epicentro se ubicó a 48 kilómetros al oeste de Los Vilos, con una profundidad de 16 kilómetros.

Posteriormente, a las 15:25:09 horas, se produjo un segundo movimiento de magnitud 3.4, localizado también a 48 kilómetros al oeste de la comuna, a una profundidad de 23 kilómetros.

Menos de un minuto después, a las 15:25:57 horas, se registró una tercera réplica, esta vez de magnitud 3.5. El epicentro estuvo a 53 kilómetros al oeste de Los Vilos, con una profundidad de 26 kilómetros.

Cabe recordar que el sismo principal ocurrió a las 15:09 horas y tuvo una magnitud de 5.1, con epicentro a 55 kilómetros al oeste de Los Vilos y una profundidad de 26 kilómetros.

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