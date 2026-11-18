Temblor afecta a la zona norte: Revisa de cuánto fue la magnitud del movimiento telúrico
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 18 de noviembre, a las 15:46 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al suroeste de Ollagüe en la región de Antofagasta, con una profundidad de 135 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.