18 nov. 2026 - 09:00 hrs.

La implementación de la Ley 40 Horas continúa avanzando en Chile y todavía contempla una última disminución antes de alcanzar su objetivo: Establecer una jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

La normativa, que comenzó a aplicarse gradualmente en abril de 2024, ya completó dos etapas de reducción. La primera permitió bajar la jornada de 45 a 44 horas semanales, mientras que la segunda, aplicada en abril de 2026, estableció un máximo de 42 horas.

Ahora, los trabajadores deberán esperar hasta 2028 para acceder a la última rebaja contemplada en la legislación. Sin embargo, una de las principales dudas tiene relación con quiénes podrán acceder a este beneficio y si todos los trabajadores del país están incluidos en la normativa.

¿A quiénes aplica la próxima disminución de la jornada laboral?

De acuerdo con la información de ChileAtiende, la Ley 40 Horas está dirigida a los trabajadores cuya relación laboral se encuentra regulada por el Código del Trabajo.

Esto significa que la reducción de la jornada beneficia a quienes se desempeñan bajo ese marco legal, tanto en empresas privadas como en otras organizaciones donde corresponda aplicar dicha normativa.

En cambio, no se extiende a los funcionarios públicos que trabajan bajo las modalidades de planta, contrata u honorarios, debido a que sus relaciones laborales se encuentran reguladas por estatutos y normas diferentes.

Por lo tanto, antes de considerar que corresponde una reducción de la jornada, es importante identificar qué legislación regula cada vínculo laboral.

¿La reducción de horas significa una disminución del sueldo?

No. Uno de los principios establecidos por la Ley 40 Horas es que la disminución de la jornada laboral no puede significar una rebaja en las remuneraciones de los trabajadores.

En consecuencia, cuando se aplique la próxima reducción, los empleadores deberán respetar el sueldo que reciben sus trabajadores, pese a que tendrán que cumplir menos horas semanales.

Asimismo, se mantienen las disposiciones relacionadas con el pago de horas extraordinarias, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Código del Trabajo.

¿Qué ocurre con los trabajadores del artículo 22?

Otro aspecto importante de la legislación tiene relación con quienes se encuentran excluidos de la limitación de jornada laboral, de acuerdo con el artículo 22 del Código del Trabajo.

La Ley 40 Horas modificó las condiciones para acceder a esta exclusión, restringiéndola principalmente a quienes ejercen cargos de alta gerencia o desarrollan labores sin fiscalización superior inmediata, debido a la naturaleza de sus funciones.

Por lo tanto, no basta con que un empleador establezca unilateralmente que un trabajador está sujeto al artículo 22 para excluirlo del límite de jornada.

¿Cuándo se aplicará la última reducción de la Ley 40 Horas?

El calendario de implementación de la normativa contempló tres etapas de disminución de la jornada laboral.

26 de abril de 2024: La jornada máxima semanal disminuyó de 45 a 44 horas.

26 de abril de 2026: Se redujo nuevamente, pasando de 44 a 42 horas semanales.

26 de abril de 2028: se aplicará la última rebaja, estableciendo un máximo de 40 horas semanales.

De esta manera, el miércoles 26 de abril de 2028 comenzará a regir la jornada laboral de 40 horas semanales para los trabajadores que están contemplados en la normativa.

Hasta entonces, las empresas deberán continuar ajustándose al calendario gradual establecido por la ley, respetando los límites de jornada correspondientes a cada etapa.

Todo sobre Ley 40 horas