Decathlon abre más de 200 vacantes de empleo para temporada de fin de año: Revisa las ofertas laborales
- Por Diego Alonzo
Con la llegada de la temporada navideña y el esperado aumento en la actividad comercial, Decathlon anunció la apertura de más de 200 puestos de trabajo a lo largo de todo Chile.
Esta convocatoria busca fortalecer la atención en tiendas y acompañar a miles de clientes a buscar regalos deportivos para las celebraciones de fin de año.
Las oportunidades laborales se distribuirán en las distintas ciudades donde la compañía tiene presencia, ofreciendo modalidades flexibles con jornadas part-time de 15, 20 y 30 horas semanales, ajustadas a las necesidades operativas de cada sucursal.Ir a la siguiente nota
Quienes deseen postular pueden revisar el detalle de los cargos y enviar sus antecedentes directamente a través del portal oficial de empleos de Decathlon (haz clic aquí).
Las ofertas laborales disponibles
Para la convocatoria, Decathlon apunta a perfiles dinámicos que compartan sus cuatro valores fundamentales: vitalidad, responsabilidad, autenticidad y generosidad.
A continuación, revisa algunas de las ofertas laborales disponibles:
- Operador Logístico / Team Player Logística 16 hrs (Pudahuel)
- Team Player Omnicomerciante 15 hrs - Decathlon Parque Arauco (Las Condes)
- Team Player Omnicomerciante 16 hrs - Decathlon Parque Arauco (Las Condes)
- Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Decathlon Puerto Montt - Peak de Navidad
- Team Player Omnicomerciante 20 hrs, Deportes de Montaña - Talca
- Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Peak de Navidad - Decathlon Vivo Imperio (Santiago)
- Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Decathlon Vespucio (La Florida)
- Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Running - Decathlon Viña del Mar, entre otros.
Para postular a las vacantes, debes presionar en el siguiente enlace (pincha aquí). Una vez que pulses en la oferta de tu interés, aparecerán las responsabilidades y los requisitos, por lo que podrás comenzar con el proceso.
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