17 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Con la llegada de la temporada navideña y el esperado aumento en la actividad comercial, Decathlon anunció la apertura de más de 200 puestos de trabajo a lo largo de todo Chile.

Esta convocatoria busca fortalecer la atención en tiendas y acompañar a miles de clientes a buscar regalos deportivos para las celebraciones de fin de año.

Las oportunidades laborales se distribuirán en las distintas ciudades donde la compañía tiene presencia, ofreciendo modalidades flexibles con jornadas part-time de 15, 20 y 30 horas semanales, ajustadas a las necesidades operativas de cada sucursal.

Quienes deseen postular pueden revisar el detalle de los cargos y enviar sus antecedentes directamente a través del portal oficial de empleos de Decathlon (haz clic aquí).

Las ofertas laborales disponibles

Para la convocatoria, Decathlon apunta a perfiles dinámicos que compartan sus cuatro valores fundamentales: vitalidad, responsabilidad, autenticidad y generosidad.

A continuación, revisa algunas de las ofertas laborales disponibles:

Operador Logístico / Team Player Logística 16 hrs (Pudahuel)

Team Player Omnicomerciante 15 hrs - Decathlon Parque Arauco (Las Condes)

Team Player Omnicomerciante 16 hrs - Decathlon Parque Arauco (Las Condes)

Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Decathlon Puerto Montt - Peak de Navidad

Team Player Omnicomerciante 20 hrs, Deportes de Montaña - Talca

Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Peak de Navidad - Decathlon Vivo Imperio (Santiago)

Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Decathlon Vespucio (La Florida)

Team Player Omnicomerciante 20 hrs - Running - Decathlon Viña del Mar, entre otros.

Para postular a las vacantes, debes presionar en el siguiente enlace (pincha aquí). Una vez que pulses en la oferta de tu interés, aparecerán las responsabilidades y los requisitos, por lo que podrás comenzar con el proceso.

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