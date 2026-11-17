17 nov. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Obras Públicas, Salud, Energía, Hacienda, Economía. Entre julio y octubre, nueve instituciones del Gobierno recibieron a un mismo representante de la empresa de Elon Musk, que llegó siempre con un tema bajo el brazo: la inteligencia artificial.

Se trata de SpaceXAI, que reúne los negocios de cohetes de SpaceX con xAI, la firma de inteligencia artificial que desarrolló Grok, el modelo de lenguaje del conglomerado. SpaceX compró xAI en febrero de 2026 y, meses después, la empresa de inteligencia artificial pasó a llamarse SpaceXAI.

Nueve instituciones, un mismo representante

De acuerdo al Diario Financiero, las reuniones se realizaron entre el 6 de julio y el 14 de octubre de 2026, según los registros de la Ley de Lobby. Cada una fue en una institución distinta:

Ministerios de Obras Públicas, Salud y Energía.

Subsecretarías de la Niñez, Previsión Social, Servicios Sociales, Economía y Hacienda.

Dirección del Trabajo.

En todas figura Neil Perkins, quien según su perfil de LinkedIn es Líder de Salida al Mercado para Gobiernos Globales de SpaceXAI desde marzo. DF lo contactó por esa red para conocer el propósito de los encuentros, pero no obtuvo respuesta.

Lo que quedó escrito en los registros

La primera cita fue el 6 de julio en Obras Públicas, con el ministro Louis de Grange. El tema quedó anotado como la “presentación de propuestas en materia de inteligencia artificial”, igual que en las reuniones con la ministra de Salud, May Chomali (11 de agosto), con la Subsecretaría de la Niñez (13 de agosto) y con la ministra de Energía, Ximena Rincón (5 de octubre).

Otros registros son más específicos. En Previsión Social (3 de septiembre) se lee que “la IA puede mejorar la detección de fraudes, la focalización de beneficios y la eficiencia administrativa”.

En la Dirección del Trabajo (23 de septiembre), con su director, David Oddó, se planteó que la tecnología “puede acelerar considerablemente el análisis de los casos”, con mención a los de la Ley Karin, y “liberar a los inspectores para realizar tareas de mayor valor”.

Con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler (9 de octubre), la reunión apuntó a “acelerar la tramitación de permisos, mejorar la focalización de los programas de apoyo y aumentar la productividad en todo el sector productivo”.

La reunión con más detalle: Hacienda

El registro más completo es el del 14 de octubre en Hacienda. Allí se explicó qué es la empresa y su “modelo Grok”, y se habló de sus “números y experiencias de partnership con otros países”. También de cómo puede apoyar al ministerio en “análisis de impuestos, licitaciones públicas, análisis de ajuste fiscal” y de las “compras públicas de inteligencia artificial y cómo Chile agrega demanda usando mecanismos de compras coordinadas”.

La autoridad registrada es el subsecretario Sebastián Vallebona, pero el mismo documento indica que en su representación asistieron el director subrogante de Gobierno Digital, Maurice Poirrier, y el jefe de gabinete, Eduardo Mundt.

Sin acuerdos en los registros

Ninguno de los registros públicos consigna acuerdos. El de la Subsecretaría de Servicios Sociales (16 de septiembre) señala que la empresa “presentó diferentes casos de uso diseñados para mejorar los procesos y programas actuales” y que “es posible que exista otra reunión para profundizar los temas tratados”.