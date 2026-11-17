17 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Quedan pocas semanas para que termine el año escolar 2026 y comiencen las esperadas vacaciones de verano para miles de estudiantes.

Según el calendario oficial del Ministerio de Educación, la fecha de salida depende de la región y de si el establecimiento cuenta con jornada escolar completa diurna.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano en cada región?

En la mayoría de las regiones, el último día de clases será el viernes 4 de diciembre. Esto incluye desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, pasando por la Región Metropolitana.

En cambio, los estudiantes de Aysén y Magallanes tendrán que esperar una semana más: su último día de clases está fijado para el viernes 11 de diciembre.

¿Y qué ocurre con los colegios que no tienen jornada escolar completa?

En esos establecimientos, el año escolar terminará el 18 de diciembre en la mayoría del país.

La excepción vuelve a estar en Aysén y Magallanes, donde las clases se extenderán hasta el 23 de diciembre para los alumnos de esos recintos.

Por su parte, los estudiantes de cuarto medio tendrán una salida anticipada: podrán finalizar el año escolar el viernes 20 de noviembre, debido a la rendición de la PAES Regular, programada para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Para revisar el calendario específico de cada establecimiento y región, las familias pueden consultar el portal oficial del Mineduc.

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