17 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico continuará vigente durante 2027, permitiendo que miles de hogares en Chile puedan acceder a un descuento en sus cuentas de electricidad. En ese contexto, el Gobierno confirmó la fecha de inicio de la sexta convocatoria del beneficio, cuyo proceso de postulación comenzará el próximo lunes 7 de diciembre.

La continuidad del aporte fue confirmada por el Ministerio de Energía, luego de que a principios de año se informara que el beneficio se extendería solamente hasta fines de 2026.

De esta manera, las familias que cumplan con las condiciones establecidas podrán optar nuevamente a esta ayuda económica destinada a reducir el gasto mensual en electricidad.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con los antecedentes entregados, podrán postular a la sexta convocatoria los hogares que se encuentren dentro del 40% más vulnerable de la población, según la información del Registro Social de Hogares (RSH).

El proceso comenzará el lunes 7 de diciembre, fecha desde la cual las personas que cumplan con este requisito podrán realizar su solicitud para acceder al beneficio.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

Hasta el momento no se han informado oficialmente los montos del descuento correspondientes a la sexta convocatoria.

Sin embargo, para tener una referencia, en el proceso anterior los aportes se distribuyeron de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar:

Hogares de un integrante: $17.346.

Hogares de dos a tres integrantes: $22.548.

Hogares de cuatro o más integrantes: $31.224.

¿Hasta cuándo estará vigente el Subsidio Eléctrico?

Según lo informado por el Ministerio de Energía, el beneficio se extenderá durante todo 2027, lo que permitirá mantener esta ayuda para los hogares que cumplan con los requisitos.

Por ahora, las personas interesadas deberán estar atentas a la apertura de la sexta convocatoria, programada para el 7 de diciembre, y a la publicación de los detalles oficiales sobre los montos y condiciones de postulación.

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