"Chile es un socio confiable, abierto a todo el mundo": Kast invita a empresarios vietnamitas a invertir en Chile

16 nov. 2026 - 03:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast destacó las relaciones comerciales entre Chile y Vietnam durante el foro empresarial "Choose Chile" (Elige Chile), realizado en el país asiático. En su intervención, resaltó la importancia de impulsar el intercambio económico y la inversión en nuestro país.

"Chile es un socio confiable, abierto a todo el mundo y con una institucionalidad seria y reconocida", afirmó el Mandatario. Además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por propiciar la instancia en que se desarrolló el encuentro.

En tanto, Kast recordó que Chile fue el primer país de Latinoamérica en firmar un tratado de libre comercio con Vietnam: "Ambos países hemos comprometido que el comercio internacional y la apertura de nuevos mercados son herramientas para impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros compatriotas", sostuvo.

Chile y Vietnam forman parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11 o CPTPP.

Las relaciones comerciales entre Chile y Vietnam

Durante su discurso, el Presidente Kast se refirió al crecimiento económico de Vietnam, afirmando que "es un ejemplo de dinamismo económico". El país cuenta con más de 100 millones de habitantes y, tal como señaló el mandatario, su economía registra un crecimiento superior al 8%.

En ese contexto, Kast mencionó: "Desde Chile miramos este proceso con especial interés, porque también somos un país que apostó por integrarse al mundo".

Al respecto, destacó el rol de Chile como país exportador: "Somos reconocidos por nuestros alimentos, nuestra industria minera, forestal, agrícola, cocina, ganadera, vitivinícola y nuestros productos del mar. Tenemos cobre y litio, que se requiere para la industria del futuro (...)".

Y agregó: "Queremos que esa experiencia siga creciendo, que sume más empresas, que genere mejores ejemplos y que contribuya al crecimiento de nuestra región".

El intercambio comercial entre ambos países se desarrolla además bajo un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2014.