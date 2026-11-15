Deshielos provocan aumento del caudal de los ríos en el "Norte Chico": En Alto del Carmen hay cerca de 390 personas aisladas

15 nov. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se vive en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama, debido al aumento del caudal de los ríos asociado a los deshielos, lo que ha generado problemas en distintos sectores.

Actualmente, el flujo de agua alcanza los 45 metros cúbicos por segundo y podría llegar a 60 durante los próximos meses, según informó la delegada presidencial, Sofía Cid.

Uno de los puntos críticos es el sector de Villa Horcón Quemado, donde la fuerza del agua socavó el muro de contención. En el lugar se encuentran trabajando equipos de Obras Públicas y maquinaria para realizar rellenos. Sobre la situación, Cid explicó que “este es uno de los puntos críticos donde se perdió el muro”.

El alcalde de Alto del Carmen advirtió que cerca de 350 personas permanecen aisladas entre Corral y La Plata, debido al corte de la quebrada del Verraco. A esto se suman otras 40 personas en La Vega, donde un badén quedó tapado.

La autoridad comunal también manifestó su preocupación por el avance del agua y las dificultades que enfrenta la comuna para mantener sus conexiones: “En el sector de Cerro Blanco estamos a un metro y medio para que se nos corte la ruta principal del valle del Carmen”.

En Villa Horcón Quemado, entre 60 y 70 familias estarían en riesgo por el deterioro del muro de contención. Además, el alcalde informó que han debido rescatar a adultos mayores en el sector de Lucecita, debido a que los badenes se encuentran cubiertos por el agua.

“Estamos bastante preocupados, llevamos recién como 10 días de la emergencia”, manifestó el alcalde, quien advirtió que el escenario podría empeorar durante los próximos meses, considerando que los caudales seguirían aumentando y que la comuna recibe los efectos del invierno altiplánico.

Cabe mencionar que algo similar ocurre en la región de Coquimbo (deshielos en la cordillera), donde el periodista de Meganoticias en la zona, Rodrigo Chávez, reportó la caída de un puente peatonal, y donde la crecida del río Limarí obligó a evacuar viviendas en Ovalle.

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